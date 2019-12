La darrera jornada del cicle cultural 2001, «El paisatge que som», organitzat per l'Ajuntament de Castellnou de Bages, es va cloure divendres passat amb la instal·lació artística realitzada per la pintora bagenca Lourdes Fisa a l'església de Sant Andreu. Fisa va transformar el recinte romànic en un espai còmplice de l'art contemporani a través de la ubicació d'algunes de les seves obres. En la jornada també hi va prendre part el doctor en biologia i Medi ambient Josep M. Mallarach.