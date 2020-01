La galeria D'Art busca quadres d'Antoni Ferrer per a una exposició d'homenatge

El quadre Rèquiem (oli sobre tela, 250x200 cm, 1985-1986), amb el seu tractament de la llum, demostra que «era un enamorat de Caravaggio». I Paisatge urbà (oli sobre fusta, 90x90 cm, 1986), una perspectiva de la Muralla de Sant Domènec des de davant del Consevatori, evidencia que la seva obra és equiparable a la del pintor realista Antonio López. Per tot això el manresà Jaume Fornells, impulsor de l'escola-galeria D'Art al carrer Guimerà i que fins a l'estiu del 2018 va organitzar exposicions al jardí de casa seva a Pineda de Bages, vol reivindicar l'obra del pintor manresà Antoni Ferrer, que va veure estroncada la seva destacada trajectòria a la prematura edat de 51 anys. Fornells ha organitzat, amb el suport de l'A-juntament de Manresa i de la família de Ferrer, una exposició d'homenatge, que es farà del 3 al 8 d'abril a la galeria D'Art. Tot i que ja ha fet contactes amb qui sap que té obra de Ferrer, Fornells fa una crida per aplegar el màxim de quadres possible dels que hi ha escampats per Manresa i comarca.

Fornells exposa que, llevat que es demani el contrari, la cessió de quadres per a l'exposició serà anònima, i que es disposa d'una assegurança especial. Sí que es demanaran drets d'imatge, tant per a l'exposició com per al catàleg que es vol editar i que es preveu que aplegui una trentena d'obres. A l'exposició, per motius d'espai, no hi podran ser tots els quadres, especialment els de gran format. El que sí que s'hi projectarà és un audiovisual d'una hora i mitja de durada que el mateix Ferrer va donar a Fornells, en el qual es veu el pintor manresà treballant i donant les explicacions pertinents, com el fet que pintava a dues mans, fet que donava a l'obra un tractament simètric. Entre els quadres que pinta a l'audiovisual hi ha una obra de mida natural en la qual Ferrer va retratar-se ell mateix i la seva llavors parella completament despullats.

A banda de l'exposició d'homenatge, el gran objectiu de Fornells és l'edició d'un catàleg que reculli tota la producció pictòrica de Fer-rer de la qual es tingui constància al territori. Amb la catalogació de l'obra també es voldria establir-ne la valoració econòmica. Assegura que «no tinc afany mercantilista, només es tracta de saber el preu de l'obra del Toni, perquè ara mateix tant es poden trobar quadres per 40 euros com per 5.000». El catàleg que hi ha previst editar constarà de 24 pàgines de mida A-5, i el disseny serà a càr-rec de Meritxell Llobet, coordinadora de l'escola D'Art.

Fornells, que va comprar obra directament a Ferrer en diverses ocasions i té material seu com esbossos, escrits i altra documentació, es declara un enamorat de la pintura del manresà: «M'agrada el seu estil, que sigui autodidacte i l'esforç persistent que va fer per pintar. Era hiperactiu. A la filmació en què se'l veu pintant, sembla que vagi a càmera ràpida».