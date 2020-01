Avià recupera les vivències escrites de Josep Simon Mill

? Dissabte, a 2/4 de 7 de la tarda, l'Ateneu d'Avià acollirà la presentació del llibre Josep Simon i Mill. Quatre anys, tres mesos i onze dies a Mauthausen, el relat de les vivències de Josep Simon i Mill (1912-2008) al camp de concentració de Mauthausen, transcrit per Joan Ballarà i Abayà i publicat el 2002 gràcies a les converses que va mantenir amb el berguedà, nascut a Olvan. L'acte l'organitza el Centre d'Estudis d'Avià i l'Ajuntament. Deportat a Mauthausen el gener del 1941, amb el número 4.929, i alliberat el 5 de maig del 1945, Simon Mill va refer la seva vida a França i no va tornar a Catalunya fins l'any 2000. Durant els darrers anys va oferir nombroses xerrades als instituts de secundària del Bages i del Berguedà explicant el seu testimoni. Va escriure les seves memòries amb la col·laboració de Ramon Salvadó a Un clam de llibertat, publicades per Abadia Editors, el 2003.