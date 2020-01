Bruno Oro i Clara Segura es retroben a escena amb la comèdia «Cobertura»

Encara no s'ha estrenat però el retrobament de Bruno Oro i Clara Segura als escenaris amb Cobertura ja ha venut el 75 % de les entrades de les set setmanes que l'obra estarà en cartellera al teatre Romea, del 30 de gener al 15 de març, apuntava el director artístic de l'equipament, Josep Maria Pou. A Manresa, l'obra, que homenatja el cinema anterior a l'era digital contraposant-lo amb les petites pantalles que acaparen la societat actual, els mòbils, ja té prop de 1.900 entrades venudes per a les tres sessions que, fins ara, s'han programat al Kursaal, els dies 18 i 19 d'abril.

«Les bestieses que arribem a fer a l'escenari només les puc fer amb el Bruno», explicava en la presentació del muntatge l'actriu Clara Segura. Les ganes de tornar a fer comèdia junts han portat la parella de Vinagre -la sèrie de TV3 més vista a les xarxes deu anys després de la seva estrena- a pujar a l'escenari de nou amb una obra creada per Bruno Oro i Alejo Levis i dirigida per Clara Segura, en el que és el seu debut en la direcció.

La popular parella d'actors interpreta una quinzena de personatges cadascun, alguns recuperats d'anteriors muntatges -com les caixeres del supermercat Yeni i Eli de Vinagre- i altres de nous. «Ha estat un plaer rescatar personatges icònics de Vinagre, però el que ens agrada és fer-ne de nous, també. En faríem 30, no tenim aturador», assegurava Bruno Oro. Segura confessava que s'han «complicat volgudament», amb un híbrid entre el que anaven fent i una nova trama relacionada amb el cinema i com la tecnologia ha canviat les relacions entre les persones.

En l'espectacle juguen un paper important les projeccions de vídeo, i el públic s'inclou en l'espai escènic, ja que assisteix a l'estrena d'una pel·lícula. Es tracta de Quiero nadar en tus ojos, l'obra que va dur a la fama el director argentí Guillermo Peñalvar, interpretat per Bruno Oro. S'haurà d'enfrontar amb el passat en rebre un homenatge per aquesta pel·lícula que fa deu anys que el va consagrar i li va permetre conèixer la seva parella, l'actriu Roxana (Clara Segura).

La parella viu una crisi, ja que la Roxana es converteix en una icona feminista a les xarxes socials i el Guillermo viu un declivi professional. «Volíem que l'obra fos molt actual, i que parlés de la tecnologia i els mòbils i com estan canviant la relació entre les persones», deia Oro, que assegurava que havien fet un pas endavant amb una estructura dramatúrgica «més madura» i una història «potent» que captivés el públic. Volien portar a escena una comèdia que fes pensar l'espectador.

«Actuar amb la Clara és com jugar amb el Messi, és un monstre. I s'ha hagut de dirigir a ella mateixa, ha estat una experiència de divan», assenyalava l'actor, que va voler destacar la feina de la companyia La Perla 29 en la producció del muntatge.