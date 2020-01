«Els fotògrafs no solen ensenyar els seus secrets però nosaltres ho fem encantats»

Amb objectes quotidians com una ampolla buida, pots de cuina o diaris, sumats a la seva càmera, una bona dosi d'imaginació i l'ajuda del seu germà, Arnau, el fotògraf navassenc Jordi Puig és capaç de crear fotografies que les xarxes socials li premien amb centenars de milers de likes. Conegut amb el sobrenom de Jordi Koalitic, ha estat guardonat per ser l'usuari de la plataforma Tik Tok que més seguidors va tenir durant el 2019 a l'Estat espanyol: ara ja en suma més de 10 milions. Predica la que ell autodenomina «fotografia d'impacte» i, a diferència d'altres artistes, ensenya també a les xarxes socials el procés de creació del seu treball. A Instagram penja les fotos i a Tik Tok mostra com les fa. Però no s'atura aquí, i amb el seu germà Arnau també es dediquen a la producció de videoclips musicals. Han signat treballs per a artistes de renom com Lágrimas de Sangre i Rapsusklei.

Quin és el procés que segueix per crear les seves fotos?

Primer de tot pensem la idea. Després comprem el material que necessitarem perquè, habitualment,treballem amb objectes molt variats. Depenent del que volem fer, tardem entre un o dos dies. La inspiració no surt de cap lloc concret perquè vaig descobrint el meu propi estil i les idees van sorgint. Nosaltres solem treballar molt amb temàtiques. Per exemple, si anem a escalar, doncs ens centrem a buscar diferents punts de vista de l'activitat.

I com es decideixen les temàtiques?

Sobretot el que busquem és generar un impacte visual amb la fotografia. Per això ens agrada treballar amb esports, perquè generen molt moviment. Un factor al qual també donem importància és l'estació de l'any, depenent de l'època fem un tipus de fotografia o un altre.

En moltes de les fotografies que fa utilitza el recurs del pla circular. Per què?

Intento buscar la idea de profunditat d'imatge, l'efecte de túnel. Vam començar amb els pots de cuina. També hem treballat amb formes romboides, tot i que prefereixo el cercle perquè és una figura més orgànica.

Aprofita molt bé els objectes ordinaris per fer les seves creacions. És el secret del seu èxit?

Sí, utilitzar objectes quotidians que tothom té a l'abast és una part important del nostre èxit. Sobretot perquè és una fotografia accessible i fàcil de replicar i això interessa al públic.

Com va sorgir la idea d'ensenyar el 'making of' dels treballs?

Volia ser més creatiu i l'abril passat va ser quan vam començar a fer fotografies amb objectes quotidians com una ampolla d'aigua. Al principi la gent es pensava que les nostres creacions eren fetes amb Photoshop i per això vam decidir ensenyar que tot el nostre material era casolà, que no hi havia cap truc.

Normalment, però, els fotògrafs no ensenyen els seus secrets i vostès ho fan encantats.

És veritat. Nosaltres ho mostrem tot sense cap problema! Bona part del nostre públic ens segueix precisament perquè ensenyem el making of i no pas pel resultat final. A Instagram presentem la fotografia final i a Tik Tok fem just el contrari, ense-nyem com l'hem creat.

Com definiria el tipus de fotografia que fa?

El definiria com a fotografia d'impacte, intentem sempre que les fotografies generin un xoc visual i que expliquin històries. Aquesta és la part que estem intentant millorar, buscant la conceptualitat en les imatges.

En cinc mesos va aconseguir més de nou milions de seguidors a Tik Tok i es va convertir en l'usuari de la plataforma que més va créixer el 2019. Com s'ho va fer?

Ha estat progressiu però molt ràpid. Generàvem contingut que en un principi sortia a Instagram però el fèiem per a nosaltres com a artistes. De mica en mica, la feina es va anar fent viral fins a aconseguir arribar a aquests números.

Econòmicament, què significa aquest creixement a Tik Tok?

Ens aporta ingressos, però de moment no gaires. Per Instagram sí que ens entren més campanyes. La gent ens contracta pel contingut que generem, no pas pels seguidors que tenim. De moment, Tik Tok és una xarxa que ha d'acabar d'explotar i, segurament, aquest serà l'any de la plataforma, perquè sí que és veritat que les empreses s'hi comencen a fixar.

Juntament amb el seu germà Arnau, són socis de l'empresa Koalitic, que diferencia la part fotogràfica amb el nom de Jordi Koalitic i la part audiovisual, amb Koalitic Visuals. Com van ser els primers passos de la seva associació?

Primer vam fundar Koalitic Visuals. En principi, la fotografia era per a mi un hobby fins que es va viralitzar. La productora audiovisual continua funcionant, tot i que ara mateix estem subcontractant i jo em dedico únicament a la part fotogràfica amb Jordi Koalitic. Estic en un moment en què la fotografia m'atrau molt més, tot i que potser algun dia tornaré a l'audiovisual i combinaré ambdues disciplines. L'empresa Koalitic es dedicava a la comunicació corporativa, videoclips? Però jo, ara mateix, m'estic centrant en la creació personal, no per a tercers.

Han gravat videoclips per a grups com Lágrimas de Sangre o Rapsusklei, com ha estat l'experiència?

Amb Rapsusklei vam fer un videoclip fa un any i mig, que vam treballar moltíssim i crec que amb un resultat final que val molt la pena. I gràcies a aquest projecte vam aconseguir el contacte de Lágrimas de Sangre. Aquí vam picar més pedra però finalment ens van contractar i vam fer amb ells dos videoclips l'any passat. El primer, Quemar el mar, vam gravar-lo amb drons.

Què significa Koalitic?

No ho sé ben bé. Prové de Koala, això segur. Tinc un amic de Puig-reig que tota la vida s'ha dedicat a posar sobrenoms a la gent. Li vaig demanar que pensés en un nom per a l'empresa. Jo tenia clar que havia de remetre a un animal, perquè els trobo molt visuals. Va sortir Koalitic i així s'ha quedat.

Com és que un fotògraf té mànager?

Sobretot per alliberar-me mentalment, així em despreocupo de tot el que no sigui la creació artística. Ho recomano molt a totes les persones que es dediquin a l'art, perquè ajuda molt a focalitzar el que realment es vol fer.

Li volta pel cap alguna fotografia que li agradaria fer algun dia?

Vull fer-ne una de castellers, des de la visió de l'enxaneta, quan s'aixeca, des de molt a prop, com si fos la perspectiva d'un dron però sense utilitzar aquest aparell. Potser amb una grua o un estri així la podria fer: per enfocar molt bé el puny i la vista cap avall.