«Hache» porta Eduardo Noriega a les cases de la Sagrada Família de Manresa

El número 2 del carrer Priorat, del barri de la Sagrada Família de Manresa, s'ha convertit avui en el número 2 del carrer de Fernando Junoy de Barcelona, situat en realitat en el barri de Sant Andreu de la capital comtal. Allí, l'inspector Alejandro Vinuesa (paper que interpreta l'actor Eduardo Noriega) ha rodat una de les escenes de la segona temporada de la sèrie de Netflix, "Hache". És el primer cop que els exteriors de Netflix es roden en aquest barri manresà, les anomenades cases de la Sagrada Família, els blocs de pisos construïts per l'antiga Caixa Manresa, els anys seixanta.

En l'escena, Noriega s'aturava en el portal per parlar amb la dona que el netejava; al fons, una reproducció mural de jabones Lagarto; la trobada de dues veïnes; els jocs de dos nens al carrer i la noia que anava a trobar l'esmolador de ganivets en la cantonada del carrer. Noriega acaba marxant en cotxe, acompanyat de l'actor Miquel Garcia Borda. Un quadre costumista, de carrers molls i roba estesa, amb diferents vehicles d'època de la flota del manresà Carles Garriga, Spotcar, que ha estat seguit amb atenció pels veïns del barri; alguns, residents de la zona. Com la senyora que demanava amb tota desimboltura si ella mateixa, que ja era "antiga", podia sortir d'extra en el rodatge, mentre preguntava quins actors sortien en la sèrie.

Avui s'ha desplaçat a Manresa un equip format per un centenar de persones que han rodat simultàniament a la Sagrada Família, dirigits per Fernando Trullols, i a l'Anònima, centre d'operacions del rodatge, i espai on es recrea el gimnàs de boxa que regenta Arístides, l'exboxejador que treballava per a Malpica (Javier Rey) i que interpreta Marc Martínez. Allí, la batuta la portava el també director Jorge Torregrossa.

La productora Weekend Studio filmarà al llarg d'aquesta setmana a la capital del Bages, en especial, al Passeig de Pere III on l'edifici del Centregràfic es tornarà a convertir en el Club Albatros, local central de la trama mafiosa. De fet, aquest matí, l'equip d'art de la sèrie ja ha estat treballant en l'ambientació de l'espai amb cartells i pòsters.

Aquestes seran les afectacions de trànsit previstes per l'Ajuntament de Manresa aquesta setmana pel rodatge de "Hache"

Dimarts 25 de febrer de 8h a 22h

Es tallarà el trànsit de vehicles del carrer Sobrerroca entre la plaça dels Drets i la Plaça Major. Amb motiu d'aquest tall de trànsit, els vehicles es desviaran per carrer del Carme, plaça del Carme i carrer Cap del Rec (tots aquests carrer invertits de sentit) per accedir a Plaça Major.

Al carrer Sant Miquel, de 21 a 01 h es realitzaran talls de trànsit puntuals en el moment del rodatge.

Dimarts 25, dimecres 26 i dijous 27 de febrer de 13 h a 02 h (els 3 dies)

Es tallarà al trànsit de vehicles del primer tram de Passeig Pere III, entre Muralla Sant Domènec i carrer Guimerà (Crist Rei), i del carrer Arquitecte Oms