Cirque du Soleil estrenarà l'espectacle «Luzia» a Barcelona el 21 de gener del 2021

Cirque du Soleil estrenarà a Barcelona el 21 de gener de l'any que ve l'espectacle 'Luzia', del director suís Daniele Finzi Pasca, responsable de la producció 'Corteo'. 'Luzia' és l'espectacle número 38 de la companyia del Quebec, que integra l'aigua com a element artístic dins d'una producció de carpa. El nom, de fet, és la fusió de les paraules 'llum' i 'pluja' en castellà, dos elements principals per a la creació de l'espectacle, que barreja disciplines circenses tradicionals i contemporànies. L'espectacle guia el públic per un viatge surrealista i un món d'humor i art i es desenvolupa en espais diversos, que van des d'un antic plató de cinema fins a la mar, passant per una sala de ball plena de fum o un desert àrid.

'Luzia' és la producció número 38 des de 1984 i la número 17 que es presenta sota la gran carpa. Cirque du Soleil, que va començar en 1984 amb un grup de 20 artistes de carrer i s'ha convertit en una de les grans companyies del món, amb seu en Quebec.

L'organització compta amb prop de 4000 treballadors, entre ells, 1400 artistes procedents de més de 70 països. Cirque du Soleil ha representat espectacles davant de més de 200 milions de persones en més de 450 ciutats de més de 60 països