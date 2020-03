Manresa tindrà quatre obres més d'art urbà situades al Centre Històric

La segona edició del projecte Mur Manresa, que va néixer el 2018 en el marc de Manresa Capital de la Cultura Catalana, sumarà a final de setmana quatre obres més d'art urbà. Una d'elles, la que signa el gironí Jofre Oliveras, és una instal·lació escultòrica amb els coloms de protagonises que ja es pot veure a la plaça Serarols, en el passatge que la uneix al carrer Cap del Rec. La madrilenya Aïda Gómez instal·larà avui la seva al carrer Arbonés, prop dels jutjats, una escultura que condemna les actuals sentències per agressions sexuals a les dones. Ahir, el manresà Randy i el berguedà Mateu Targa, treballaven al carrer i al pàrquing del carrer de la Dama en dos murals.

Aquest projecte de creació artística urbana l'organitza L'Antic de Manresa, el consistori i el col·lectiu Mur, que n'és el comissari. I per a la realització de les obres, els artistes col·laboren amb alguns dels col·lectius socials de Manresa, com Acció Lila i la PAHC. Aquest posicionament participatiu l''an volgut establir els artistes i també els organitzadors i comissaris del festival (Berni Puig, Jofre Oliveras, Txus Aloy i Vicky Garcia), que entenen l'art urbà com una eina de transformació, d'integració social i comunicació.