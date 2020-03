El sector de la dansa demana a la Generalitat que obligui a reprogramar totes les funcions d'equipaments públics

El sector de la dansa, a través d'entitats com l'Associació de Professionals de la Dansa de Catalunya (ACPDC), ha demanat aquest dilluns a la Generalitat una sèrie de mesures per pal·liar els efectes que està tenint la crisi del coronavirus en les arts escèniques. En primer lloc, es demana l'obligatorietat a les entitats públiques de reprogramar totes les funcions suspeses. En cas que sigui impossible i estigui justificat, es reclama que les companyies que tenen funcions concertades a través del Programa.cat puguin cobrar la part corresponent a l'aportació de la Generalitat com a compensació. Segons la Federació Estatal de Companyies i Empreses de Dansa (FECED), s'estimen pèrdues d'entre 20 i 25 milions d'euros per l'aturada de l'activitat.

També es proposa el cobrament per part de les companyies de, com a mínim, el 50 % del caixet acordat quan es posposa la funció, i no en la nova data. "Entenem que les entitats organitzadores tenen el pressupost compromès per aquest any", diu el comunicat traslladat al Departament de Cultura.

Es demana augmentar el nombre de funcions programades en el que queda d'any i la temporada vinent pels equipaments públics per compensar el temps d'inactivitat cultural. A més, crear una bossa d'ajuts específics a les activitats que no s'hagin portat a terme per compensar pèrdues "irrecuperables" i també per sostenir despeses estructurals que tot i la reducció d'activitat, "la companyia segueix tenint".

El sector reclama crèdits tous per ajudar en la liquiditat de les companyies i que s'exerceixi pressió sobre el Ministeri d'Hisenda perquè s'aprovin mesures extraordinàries com ara reducció d'impostos o la suspensió del pagament de les quotes dels autònoms. En aquest sentit, es proposa que es donin per cobrades les cotitzacions dels pròxims quatre mesos a la Seguretat Social dels autònoms, i que se sumin a la vida laboral dels treballadors.

Per últim, sosté modificar les normatives per no revocar subvencions i per facilitar els requisits de justificació, tenint en compte els incompliments per cancel·lacions a causa del coronavirus.

Les demandes provenen de l'Associació de Professionals de la Dansa de Catalunya (ACPDC), l'Associació de Professionals de Circ de Catalunya (APCC), l'Associació de Companyies de Teatre Professional de Catalunya (Ciatre) i la Unió Internacional de la Marioneta Catalunya (Unima).

Pèrdues milionàries

Per la seva banda, la Federació Estatal de Companyies i Empreses de Dansa (FECED) ha traslladat a l'Instituto Nacional de les Artes Escèniques i de la Música (INAEM) una sèrie de mesures com la inclusió de les companyies i professionals de la dansa a les mesures de suport econòmic previstes per a empreses, autònoms i altres professionals. Les demandes les traslladaran properament al ministeri de Cultura i a totes les comunitats autònomes.

La FECED estima pèrdues d'entre 20 i 25 milions d'euros a tot l'Estat en el sector de la dansa a causa de l'aturada de l'activitat per la crisis sanitària.