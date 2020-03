La sala Stroika de Manresa ofereix concerts online per «amenitzar» el confinament

La sala Stroika de Manresa oferirà concerts online per "amenitzar" els dies de confinament per culpa del coronavirus. En concret, recuperarà alguns dels concerts que s'han fet, en els darrers mesos, a l'equipament i els oferirà a través de les xarxes socials. El primer serà el grup Lágrimas de Sangre, aquest dimecres, a les deu de la nit, però aquesta setmana també s'oferiran els concerts de Los de Marras (dijous 19 a les deu de la nit), i Xiula (divendres 20 a les sis de la tarda). Des de la sala, valoren la iniciativa com "una manera de continuar recolzant la cultura i la música, però amb la responsabilitat social que exigeix l'actual moment".