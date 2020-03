Els editors reinventen la temporada

Una de les apostes més importants que ha fet el segell berguedà Edicions de l'Albí darrerament és La revolta del poble, una crònica de la tardor del 2017 al Bages escrita pel periodista de Sant Joan de Vilatorrada Aleix Solernou. L'obra inclou 240 fotografies, revela com es van repartir les urnes de l'1 d'octubre a les poblacions de la comarca i ha implicat un treball de producció notable. Havia d'arribar a les llibreries dimarts passat però la distribuïdora en va ajornar el llançament al 31. I el més probable és que aquesta nova previsió també caduqui. «Cada mes hi ha dos serveis de novetats», explica l'editor Jaume Huch: «Si el dia que reobrin les botigues, els arriben tres o quatre tongades de títols, pot passar que els llibreters restringeixin l'entrada de novetats i hi hagi llibres que no tinguin cap visibilitat».

La cadena del món del llibre ha saltat feta miques per la crisi del coronavirus i l'efecte que pronostica Huch només és una de les conseqüències que el confinament pot tenir en el sector editorial. La setmana passada, els llibreters explicaven en aquest diari que l'aturada de l'activitat els ha enxampat amb les comandes fetes i unes quantes caixes amb novetats de Sant Jordi als seus establiments. Per als editors, la situació és semblant: llibres que no es poden materialitzar perquè les impremtes estan tancades, altres que no es poden promocionar, presentacions ajornades i la necessitat de reinventar el calendari d'estrenes.

«Hi ha dos llibres que m'havien d'arribar aquesta setmana però la impremta els té aturats», explica Jordi Raventós, editor del segell Adesiara, amb seu a Martorell. Les víctimes momentànies són la primera traducció al català de Dues històries de Praga, de Rilke, i Història de la lluna inapagada, de Boris Pilniak. Però n'hi ha una tercera que dol especialment al seu promotor: la versió que ha fet Jaume Juan de les Odes d'Horaci. «Fa més de seixanta anys que no en teníem cap edició en català, l'havia de rebre la setmana vinent», indica Raventós sobre una obra ambiciosa, de més de cinc-centes pàgines i tapa dura.

«Encara no havíem acabat de promocionar els llibres de la campanya de Nadal i havíem començat la de Sant Jordi, però tot s'ha aturat», anota Jordi Suades, responsable del segell Farell Editors, de Sant Vicenç de Castellet. Tenia previst arribar al 23 d'abril amb 5 novetats, i ara mateix algunes ja són a les llibreries -que també són tancades- i les altres als magatzems de distribució.



Llibres que s'hauran d'esperar

La dotzena de presentacions de La revolta del poble potser és ara mateix el menor dels problemes que té Jaume Huch, que aquests dies manté l'activitat amb tot allò que pot fer des de casa. Però ara mateix hi ha aspectes del seu ofici que no estan a les seves mans. Un recull poètic de Climent Forner de més de tres-centes pàgines, amb un selecció de la poesia de casaments, homenatges, defuncions, aniversaris i altres celebracions, escrita pel mossèn. «Teníem prevista una presentació a la biblioteca de Navàs pel 5 d'abril», conclou l'editor, «però encara no ha entrat a impremta perquè la crisi ens ha enganxat fent la revisió de les segones proves. És un llibre que té valor literari i, per a mi, també sentimental».

L'Albí tenia previst arribar a la diada de Sant Jordi amb quatre novetats i l'esperança de sumar-ne alguna altra en els darrers dies. «Sempre preveus que algun dels volums que acabes de fer a final de març o a principi d'abril també pugui entrar», explica Huch, si bé la tendència és que «les distribuïdores ja no comercialitzen res que surti en aquestes dates. Ja no hi compto, aquest any». Al calaix, doncs, i en espera que es normalitzi la situació, hi ha Dies de roses i vi, el segon recull de relats del col·lectiu de narradors de la Catalunya Central Lola Palau: «És un homenatge al món del vi amb la implicació de la DO Pla de Bages. El traurem més endavant».

Jordi Suades lamenta tot el treball de promoció que ha quedat en no res i adverteix que probablement no es podrà recuperar el terreny perdut en el calendari. «Ja estava preparant el que havia de sortir al maig i al juny però em pregunto si té cap sentit treure-ho o és millor esperar al setembre per poder dedicar aquests propers mesos a consolidar les novetats de Nadal i Sant Jordi».

De la mateixa manera que hi ha el risc que uns llibres xafin els anteriors i ni uns ni altres arribin en bones condicions de promoció a les llibreries, Huch avisa d'un altre efecte que seria nefast per als segells de mida petita quan es reobrin les botigues o quan se celebri la diada substitutòria de Sant Jordi: «Les grans editorials podrien concentrar tots els esforços en uns quants títols per crear la tendència al best-seller, i això aniria en detriment de la diversitat».



La represa

Cap dels tres editors consultats tem per les repercussions econòmiques de l'aturada si no s'allarga excessivament, però hi podria haver problemes si la facturació de les distribuïdores és negativa, és a dir, si hi ha més retorn que venda.

El panorama és fosc però Suades, Raventós i Huch confien que al final d'aquest túnel hi hagi el desig de la ciutadania de comprar llibres. Les darreres previsions dels experts fan difícil imaginar que les llibreries puguin estar obertes per Sant Jordi i, per aquest motiu, la mirada ja està posada en la diada que el reemplaci.

«No serà el mateix, ni de bon tros», apunta Suades, «podem dir que serà un fals substitut». Per la seva part, Huch creu que els ous s'han de posar en el cistell de la Setmana del Llibre en Català, prevista per a la primera quinzena de setembre. «Hauria de ser una edició amb més musculatura, més reforçada», afegeix. La incertesa, però, és ara l'única certesa.