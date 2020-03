El compositor i director d'orquestra Krzystof Penderecki mor als 86 anys

El conegut compositor i director d'orquestra polonès Krzysztof Penderecki ha mort aquest matí a Cracòvia a l'edat de 86 anys, segons ha informat Radio Cracòvia, citant fonts familiars.

"Amb el comiat del professor Krzysztof Penderecki, la cultura polonesa ha patit una pèrdua irreparable", ha declarat a l'emissora Stanislaw Krawczynski, rector de l'Acadèmia de Música de Cracòvia en la que Penderecki va treballar molts anys.

Nascut el 1933 a Debica, Penderecki es va fer mundialment famós el 1960 amb Lament a les víctimes d'Hiroshima. L'obra, escrita per a 52 instruments de corda, li va valer al músic polonès el premi de la Unesco i va ser seguida per una altra sèrie d'èxits com Anaklasis, Polymorphia, Psalmus, Stabat Mater i La passió segons sant Lluc.

A finals de la mateixa dècada, Penderecki va escriure la seva primera òpera, Els dimonis de Loudon, que es va estrenar a l'Òpera d'Hamburg el 1969. Tres anys després, Penderecki va debutar com a director i va dirigir des d'aleshores les orquestas més importants del món, com un dels personatges més representatius de la música mundial de vanguàrdia.

El 1998, Penderecki es va convertir en membre honorari de l'Acadèmia Americana de les Arts i les Lletres.

El febrer de 1999, va rebre dos prestigiosos premis Grammy: a la millor composició contemporànea (Segon Concert per a violí) i una gravació d'aquest concert amb Anne-Sophie Mutter i l'Orquestra Simfònica de Londres sota la seva batuta.

El 2001, Penderecki va ser guardonat amb el Premi Príncip d'Astúries de les Arts.