Els cinemes de la Catalunya Central no veuen «viable» l'obertura de les sales a final de maig

La data fixada pel Govern central perquè els cinemes puguin tornar a obrir, el 25 de maig, es veu poc «viable» per a les sales de cinema comercial de la Catalunya Central. Per diversos motius: el sanitari, l'econòmic i el cinematogràfic. «En aquest moment no ho tinc gens clar», explica Montse Guiu, gerent dels cinemes Guiu de la Seu d'Urgell. Una opinió totalment compartida pels seus col·legues del sector, que, a hores d'ara, dubten que a final de maig qualsevol d'ells pugui aixecar la persiana. Sense estrenes previstes, amb un terç de la capacitat, valoren la data de «precipitada» i d'incerta quan ningú no pot assegurar com evolucionarà, de quina manera i en quins territoris, la pandèmia. Com explica Jordi González, gerent de Muticinemes Bages Centre, «tots tenim ganes de tornar a l'activitat, però volem obrir amb garanties per a l'espectador i per a l'empresa».

Els cinemes, teatres i auditoris podran reobrir a partir del 25 de maig amb seient assignat i limitant l'aforament a un terç, coincidint amb la fase 2 de desconfinament anunciada dimarts pel Govern de Pedro Sánchez. Però l'anunci ha provocat més preguntes que respostes. Començant per la mateixa data: «A Manresa començarem la fase 2 aquell dia? O es retardarà? Avui no ho podem saber. I si tot empitjora?», es demana González. A Manresa, el multisales ja està treballant en un protocol que també feia públic ahir la Federació de Cinemes d'Espanya (FECE), com, per exemple, la venda d'entrades online. Ells ja ofereixen aquesta modalitat però ara «l'hem d'adaptar» per assignar seient respectant la distància de seguretat. La sala més gran de Bages Centre té una capacitat per a 300 persones; la més petita, per a120.

Tampoc no sortiran «els números» amb un terç de l'aforament. «Pràcticament tots hem hagut d'aplicar un ERTO», explica Pere Aumedes, gerent del Circuit Urgellenc, l'empresa exhibidora en què s'inclou el Cine París de Solsona, «i ara, com s'aixeca: a tots els treballadors si segurament no tots podran treballar per les restriccions? Hi ha massa interrogants que, de moment, no tenen resposta». Una altra de les grans preguntes és aquesta: «Quines pel·lícules estrenarem?», es demana Salvador Espinosa, dels cinemes Avinguda i Ceretà, de Puigcerdà. El mes de juny és, coincideixen tots, «el pitjor de l'any quant a públic» i, a més, les distribuïdores no tenen previst estrenar títols com Mulan, per exemple, fins al juliol. «Les multinacionals no es jugaran els diners i no s'estrenarà cap pel·lícula llaminera», afirma Aumedes.

La poca viabilitat econòmica per a les empreses, la manca de títols d'estrena, la incertesa sanitària i els dubtes que el públic es llenci de cap a les sales de cinema en menys d'un mes fa que, com explica Mireia Claret, presidenta del patronat de l'Ateneu Igualadí, «pensem que l'anunci de la data ha estat precipitat». Una opinió que comparteixen tots i que Claret, en el cas del cinema igualadí, a més, argumentava pel fet que a la ciutat i comarca «ara mateix tenim més por».

De fet, des del Gremi d'Exhibidors de Catalunya, el seu president Camilo Tarrazón, deia ahir a ACN que incloure l'obertura dels cinemes a la fase 2 era una bona notícia però amb matisos. D'una banda, apuntava que el calendari anunciat «s'anirà concretant» en funció de l'evolució de la pandèmia. D'altra banda, no negava que reobrir «en aquestes condicions», amb «limitacions», amb la «incertesa» de la resposta del públic i «sense pel·lícules», farà que el rendiment sigui molt més baix.

Adaptació dels ERTO

Per aquest motiu, la Federació de Cinemes d'Espanya (FECE) exposava ahir que en el moment en què les sales puguin tornar a obrir s'hauran de fer front no només a les pèrdues acumulades durant les setmanes de tancament sinó als costos que tindrà la implantació del protocol de seguretat i especialment la limitació de l'aforament a un terç, que estimen en 43,5 milions d'euros mensuals. També avisaven que «el període de transició» des de la reobertura fins a l'estabilització del mercat a nivells previs al tancament implicarà un nivell d'ingressos baixos.

Per aquesta raó, demanen a l'Estat «ajudes proporcionals a les restriccions d'aforament» que imposa el Govern. En concret, la FECE (que agrupa el 80% de les sales) sol·licita que s'adaptin els ERTO per força major a la limitació de l'activitat mantenint les cobertures extraordinàries establertes durant l'estat d'alarma, ja que en aquestes condicions no podran reincorporar tots els seus treballadors.

Així mateix demanen un fons «específic i finalista» que ajusti el cost de mantenir els cinemes tancats al que tindrà la limitació de l'activitat «a llarg termini»; lloguers proporcionals a la capacitat disponible; ajudes directes de compensació als costos del protocol de reobertura; «fons autonòmics de rescat»; i mesures en l'àmbit local que contemplin la bonificació i exempció del pagament d'impostos com per exemple l'IBI i l'IAE.