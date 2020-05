La música bagenca agafa aire a Spotify

Anaïs Vila, Jo Jet i Maria Ribot, Puput, Oriol Barri, Damià Olivella, El Amante Virgen, Santi Careta i Strombers són alguns dels 43 artistes i grups que formen part de Bages Sound, la llista de Spotify creada pel manresà Llorenç Bonet per donar visibilitat als músics de la comarca durant l'aturada de l'activitat causada per la pandèmia del coronavirus. Una nòmina de creadors i intèrprets que continua oberta per fer-se encara més gran: per afegir-hi més noms cal proposar-los al compte d'Instagram @makmanagement_ Ara bé, cal que els candidats facin música moderna, estiguin en actiu, ja tinguin alguna cançó d'autoria pròpia a la popular plataforma i siguin del Bages.

Des de fa una vintena d'anys, i en diferents moments de la seva vida, Llorenç Bonet ha donat un cop de mà a diverses formacions musicals de la comarca. Actualment, i sota el segell Mak Management, estava ajudant a buscar concerts a diversos grups del territori central, però el confinament ha reduït a zero la possibilitat de tocar en directe. Per aquest motiu, va fer una crida pública a engruixir la playlist Bages Sound i la resposta dona testimoni del vigor musical de la comarca.

Arlet, Sara Roy, Salva Racero, Paul Fuster, Fornax, S'Temple Bar, Sherpah, Cèlia Vila, Falcon & Firkin... la llista és extensa –fins a dues hores i mig de música– i de qualitat. «Hi predominen els artistes que podem englobar dins del pop i les seves variants, com el pop d'autor, indie-pop, pop-rock, pop electrònic...», explica Bonet: «També hi ha bandes de rock, punk-rock, metal, hardcore, garatge, post-punk... Evidentment, hi ha alguns exponents de la rumba catalana i, també, de folk i mestissatge, i hi apareixen amb empenta els practicants de rap, trap i ritmes urbans». En queden fora els grups de versions, una realitat amb molta vitalitat a la Catalunya Central però que no responen al perfil que es busca per a la llista Bages Sound.

«A la comarca hi ha moltes més formacions actives, però que no estan disponibles a Spotify sinó que o bé no estan en cap xarxa o es mostren al YouTube però no a Spotify», afegeix el responsable de la iniciativa. Per poder registrar una cançó a la plataforma de reproducció musical no cal haver publicat un disc, però cal complimentar uns tràmits per als quals és útil la feina que fan algunes empreses digitals que actuen com a intermediaris.

Bages Sound neix amb vocació altruista i per donar presència a tot un seguit d'artistes que s'han quedat sense poder tocar ni presentar els seus treballs.