Manresa: equipaments sense públic fins al juny

Els equipaments culturals públics de Manresa no han obert encara les portes tot i que en alguns casos, com l'Arxiu Comarcal del Bages, el Museu de la Tècnica, el Museu Comarcal o el Centre Cultural el Casino, treballen ja aquests dies (fase 1) a porta tancada per mantenir instal·lacions i col·leccions. També fan teletetreball, com a les biblioteques. Pràcticament tots els equipaments esperaran a la fase 2 del desconfinament que, previsiblement, hauria de començar la primera setmana de juny, per obrir al públic les seves instal·lacions després de pràcticament tres mesos tancats i barrats. Tot i això, l'apertura serà progressiva i amb limitació de capacitat al 30 %.

Un cas apart és els dels teatres manresans públics (Teatre Kursaal, Teatre Conservatori i Espai Plana de l'Om), que van haver de suspendre les seves programacions fins al juny. Si no hi ha canvis, al Teatre Conservatori i a l'Espai Plana de l'Om ja no hi haurà programació fins al setembre. Del Kursaal, únicament s'utilitzarà la Sala Gran amb la capacitat que sigui permesa i amb els dos espectacles que després de les cancel·lacions o reprogramacions ja es van preveure al juliol. Les Impuxibles (Ariadna Peya i Clara Peya), Judith Pujol i María Velasco amb Suite Toc núm.6 i l'obra de teatre El silenci dels telers, de la gironellenca Maria Casellas. Depenent de la capacitat, el teatre treballa per poder oferir més d'una funció i recol·locar públic.