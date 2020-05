El primer dia de la Biblioteca de Sant Fruitós

No feia ni mitja hora que la Biblioteca de Sant Fruitós havia obert el servei, tancat des del 16 de març passat, quan el fruitosenc Lluís Latorre Ferraz, de 52 anys, veí del barri de la Rosaleda, arribava a l'equipament i saludava des de l'altra banda de les portes de vidre les tècniques de la biblioteca, Pepi González i Mar Delgado, que, ahir, puntualment a 2/4 d'11 del matí, havien tornat a la feina. Amb guants, mascaretes i el protocol ben après. La biblioteca complirà el 7 de juny sis anys, però ahir va tornar a ser un primer dia. El dia D d'un esperat retorn.

La de Sant Fruitós va ser, ahir, la primera biblioteca bagenca en aixecar la persiana en la fase 1 de desconfinament, que permet, únicament, que els usuaris tornin els préstecs –que han d'abocar a la bústia exterior– i en recullin de nous, que, prèviament, han demanat per telèfon, mail o formulari de la Diputació. Però, amb la pandèmia, res no és el mateix, i una activitat tan habitual com tornar o recollir un llibre té al darrere tot un protocol d'actuacions que inclou distància, gel hidroalcohòlic i no traspassar les portes de la biblioteca. Un altre món. Avui reprendrà el servei la Biblioteca Carles Morató de Solsona.

Latorre és un usuari habitual i membre del club de cinema. A la família hi ha tres carnets i ahir estava realment content de poder recuperar, ni que fos a distància, l'essència d'una biblioteca: «Ni t'explico com l'hem trobat a faltar aquests dos mesos!». Quan van saber que tots els equipaments tancaven, el març, «vam venir a fer recapte de pel·lícules». Entre els tres carnets, 13 DVD i tres llibres. Dimarts ja va enviar un correu a la biblioteca explicant que volia tornar les pel·lícules i emportar-se'n unes quantes més. Ahir s'enduia sis a casa, de diferents gèneres, entre elles Contagio –«ja l'hem vista però ara és molt adequada– i Gladiator. Títols, deia, per «satisfer» els gustos de la família.

Latorre va estrenar, ahir, el protocol: primer, desar els títols a la bústia exterior i, després, recollir la nova comanda a través de l'obertura de les portes de vidre del mig, on, damunt d'una taula, li van deixar les noves pel·lícules. Sense trepitjar l'equipament. «No necessites el carnet?», va demanar Latorre a Delgado. «No, Lluís, es tracta de tocar i manipular el menys possible». Latorre, seguint les indicacions, es va netejar les mans amb el gel hidroalcohòlic abans d'agafar les pel·lícules i repassar-les.

A la Biblioteca de Sant Fruitós, equipament municipal, hi treballa la bibliotecària Conxita Fenoy, que aquests dies fa teletreball, amb un equip format per dues tècniques i una auxiliar: la Mar, la Pepi i Mari Sabant. Les dues primeres, acompanyades del regidor de Cultura de Sant Fruitós, Xavier Racero, van obrir presencialment el servei. En mitja hora tenien tres correus i dues consultes. Pepi González, des del taulell habitual, s'encarregava de coordinar hores i usuaris; Mar Delgado, des d'una taula situada davant de la porta per on ara es fa el préstec, s'en- carregava de l'atenció al públic. Les comandes prèvies amb el nom de l'usuari i fins a la seva recollida es deixen en una prestatgeria. Ara, cal demanar «títols concrets».

I què passa amb el material retornat a la bústia exterior? Tot va a parar a una bossa de plàstic que, traslladada en un carret, es porta a un espai de la biblioteca transformat en zona de quarantena, com explicava Degado. Allí es quedarà 15 dies amb un rètol que indiqui la data de retorn. Actualment, la Biblioteca de Sant Fruitós té en préstec 2.900 documents d'un fons de 31.000 títols.

Com explicava Racero, obrir la biblioteca és un primer pas: «La gent ho ha passat malament, i si podem ampliar serveis amb tota prevenció, per què no fer-ho?». Tothom tenia ganes, diu Delgado, de tornar a treballar: «Tot és més lent però ens hi habituarem. El més important és que hem engegat el servei».