Jarabe de Palo publica el nou disc «Tragas o escupes»

Jarabe de Palo - Eso que tú me das (Videoclip Oficial)

Jarabe de Palo ha publicat el seu nou disc, 'Tragas o escupes', segons ha informat el grup a través de les xarxes socials. El nou projecte de la banda capitanejada per Pau Donés ja està disponible a les plataformes digitals i s'acompanya del single 'Eso que tu me das'. Jarabe de Palo es va acomiadar dels escenaris al desembre del 2018 a la Tàrraco Arena Plaça de Tarragona. "Parem un temps i punt; no ens retirem", va dir el cantant, que va anunciar que penjava la guitarra l'1 de gener del 2019. En una entrevista amb l'ACN, publicada al desembre del 2019, Donés va avançar que el pròxim disc del grup seria "vital, lluminós i positiu".