Les propostes culturals en línia del cap de setmana

Mica en mica, la cultura va fent passos cap a la presencialitat. Però en aquest trànsit segueixen sorgint, o es mantenen, propostes virtuals com l'edició en línia del festival DocsBarcelona, que enguany no s'ha pogut celebrar al cinema. El certamen s'acomiada aquest cap de setmana amb una de les estrenes més esperades: 'Formans vs Forman', d' Helena T?eštíková i Jakub Hejna, el documental que retrata la vida i la carrera del cienasta Milos Forman. D'altra banda, la Festa del Riu de Manresa, convertida enguany en un esdeveniment virtual a les xarxes socials, ofereix aquest dissabte una jornada de concerts encapçalats pel dels valencians Smoking Souls, i també amb Suu, JazzWoman i 2 Princeses Barbudes.

La Festa del Riu de Manresa celebra enguany una edició digital amb xerrades i concerts en línia. Així és com l'Ajuntament de Manresa, les Cases de la Música i l'Ateneu Cooperatiu de la Catalunya Central han decidit mantenir la trobada anual de l'economia i la cultura transformadores que es fa cada primavera a la capital del Bages. Des de dilluns s'han celebrat taules rodones, xerrades, tallers i projeccions documentals.

El programa musical s'ha deixat per aquest dissabte, amb quatre concerts, que tindran com a colofó l'actuació dels Smoking Souls a partir de les set de la tarda. La Festa, començarà a les onze del matí amb una proposta per a tota la família amb 2 Princeses Barbudes i un tast virtual de vermut per esperar al dinar. A partir de les cinc començaran els concerts de tarda amb JazzWoman, a les cinc, i Suu, a les sis, per acabar amb els Smoking Souls.

El diumenge es reserva per a un tast virtual de cervesa amb Ninkasi i el dilluns 1 de juny es tancarà el complet programa de la Festa del Riu 2020 amb la projecció del documental 'Aigua tèrbola, el negoci d'Agbar a Mèxic', i el posterior debat sobre si l'aigua ha de ser un dret o un negoci.



Adéu al DocsBarcelona

Pel que fa al DocsBarcelona, culmina aquest cap de setmana la seva primera edició exclusivament en línia, obligada pel tancament de sales de cinema degut a la crisi del coronavirus. La darrera pel·lícula que s'hi estrenarà, aquest dissabte, és 'Forman vs Forman', una cinta que descobreix la vida plena de "desgràcies" del reconegut cineasta Milos Forman, autor de films com 'Amadeus' (1984), 'Algú va volar sobre el niu del cucut' (1975), 'L'escàndol de Larry Flynt' (1996), 'Hair' (1979) i 'Man on the moon' (1999).

El festival s'acomiadarà diumenge amb l'entrega dels premis a les pel·lícules guanyadores de l'edició. La gala, presentada per Roger de Gràcia, es podrà seguir en directe a través del web i de les xarxes socials de DocsBarcelona.



'Distàncies a fi de mes'

El Museu d'Art Contemporani de Barelona (MACBA) estrena avui 'Distàncies a fi de mes', una proposta que explora les noves formes de contacte en la distància, en un cicle de performance musical l'últim dissabte de cada mes durant el maig, juny i juliol. Les diferents actuacions s'adaptaran i intentaran resoldre la proximitat i/o distància de cadascuna de les fases de la desescalada del confinament. 'Distàncies' és un cicle mutable, d'experimentació, en el qual els artistes convidats –rebe, Chico Blanco, Ikram Bouloum, Jessica Boston i Desert– desafiaran el format físic del concert, presentant models mixtos en què l'element digital no és una alternativa, sinó que cadascuna de les propostes l'ha integrat en la seva mateixa concepció, alhora que els allibera de les limitacions de les parets del museu.

El cicle arrenca el dissabte 30 de maig amb rebe i Chico Blanco, dues de les figures més rellevants del que s'ha batejat com a 'bedroom producer', artistes amb un món que sorgeix des dels límits de la seva habitació, on componen, produeixen i distribueixen la seva pròpia música.



Darrer 'En residència' del Teatre Lliure

L'última proposta artística del projecte 'En residència', del Teatre Lliure, arribarà dilluns 1 de juny "per alterar la quotidianitat". Al canal youtube del teatre es publicarà l'última proposta artística per fer en família de la creadora Magda Puig i dels alumnes de l'Institut Joan Fuster de Barcelona. Amb la idea d'alterar la quotidianitat, proposen cinc reptes per omplir la casa de petites sorpreses i missatges per als qui hi viuen. Totes les fotografies es recolliran a les xarxes amb l'etiqueta #MagdaPuigENRESiDÈNCiA. El dilluns 8 de juny es farà la presentació del projecte final. La iniciativa, impulsada des del Teatre Lliure, forma part del projecte EN RESiDÈNCiA, un programa de l'Institut de Cultura de Barcelona (ICUB) i el Consorci d'Educació de Barcelona (CEB).

D'altra banda, Pagès Editors segueix endavant amb la seva campanya de promoció de la lectura i del llibre en català #LaCulturaEtCura, endegada a primers de maig. La campanya programa activitats virtuals durant dos mesos, amb una cinquantena d'escriptors i escriptores nacionals i internacionals. Organitzada per temàtiques setmanalment, a partir de dilluns l'epicentre són les arts escèniques. El convidat del mateix dilluns serà David Puertas, divulgador musical especialitat en l'obra dels grans compositors de la història, i que l'any passat publicava la seva primera novel·la: 'El pianista cec' (Pagès Editors), protagonitzada pel pianista de bord del creuer Don Juan als anys noranta.