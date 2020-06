Antoni Simon parla del llibre «1640» i la guerra dels Segadors a través de YouTube

El proper diumenge, dia 7 de juny, es compliran 380 anys del Corpus de Sang, l'avalot d'un grup de pagesos que va tenir lloc el 1640 i que va desembocar en la guerra dels Segadors. Per commemorar aquesta data, el segell Rafael Dalmau Editor i Òmnium Terrassa organitzen per a avui, a les 19 h, una xerrada en directe amb Antoni Simon, catedràtic d'Història Moderna de la Universitat Autònoma i autor del llibre 1640, publicat recentment i que esdevé un punt de referència per entendre l'inici d'aquell conflicte. Oberta a tothom, l'activitat es podrà seguir pel YouTube d'Òmnium i pels canals de Facebook i Twitter dels organitzadors.

Els participants podran fer preguntes per xat a un dels principals especialistes en el segle XVII català. La iniciativa està vinculada al suport que Òmnium va donar al moviment Llibreries Obertes i a la campanya #TotComençaEnUnaLlibreria, que han iniciat aquest mes els gremis vinculats al món el llibre.

En la promoció i el suport al llibre 1640 hi ha llibreries de la Catalunya Central com Parcir i Rubiralta, de Manresa; Quatre Cantons i Huch, de Berga; Montserrat, de Puig-reig; El Racó de les Paraules, de Sant Joan de Vilatorrada; Viñas, de Cardona; Cal Cisteller, de Navàs; Aqualata, Llegim? i Cal Rabell, d'Igualada; Viladesau, de Puigcerdà; i Clips, de Bellver.