«Som», primer senzill d'un disc que es publicarà al setembre

? Sara Roy reconeix que «no paro, tinc molta feina i estic molt contenta per com està anant tot». A més d'estrenar la revista Mus, acaba de publicar Som, el primer senzill del que serà el seu àlbum de debut en solitari. És previst que surti el proper 6 de setembre, i abans traurà altres senzills. «La rebuda de la cançó, que significa moltíssim per mi, ha estat superbonica, i el disc és un somni fet realitat», apunta. Som, que acumula més de 10.000 visualitzacions a YouTube, «parla dels records, de les experiències, de les persones que coneixem al llarg de la vida i ens fan ser com som. I té la intimitat del puntejat de la guitarra i l'explosivitat de la tonada. Un anar amunt i avall que em defineix». Ella mateixa ha editat el videoclip, amb imatges (vídeos i fotos) proporcionades per tothom qui hi va voler participar.