Montserrat proposa un cicle d'orgue amb quatre concerts

La situació sanitària ha obligat l'organització del 10è Festival Internacional Orgue de Montserrat a traslladar la programació a l'any vinent, però l'instrument de la basílica de Santa Maria continuarà sonant aquest estiu amb la celebració d'un certamen alternatiu, el Festival de Proximitat. Tindrà lloc els dissabtes 20 de juny, 25 de juliol, 8 i 22 d'agost, a les 21 h i amb entrada gratuïta, tot i que per l'obligació de reduir l'aforament caldrà fer una reserva al telèfon 93 877 77 66 o bé al correu marketing@larsa-montserrat.com si s'hi vol assistir. Els quatre recitals també es podran seguir en directe a través de Montserrat RTV i de les televisions de la Xarxa de Comunicació Local.

Cada concert del certamen porta el títol De Bach a ..., amb la voluntat que cada vetllada inclogui obres d'aquest autor tan proper a molts oients de la música clàssica. El compositor alemany serà el punt de partida per a desenvolupar un programa que culminarà amb peces d'autors contemporanis.

Els quatre concerts estaran protagonitzats per organistes que viuen i treballen a Catalunya. El primer tindrà lloc el 20 de juny i es planteja com un homenatge a les víctimes de la Covid-19, i de manera especial a totes les persones que han patit la malaltia a les poblacions de la conca d'Òdena. Jonatan Carbó, professor d'orgue al Conservatori d'Igualada i molt lligat també a l'orgue d'El Vendrell, on Pau Casals va aprendre les primeres notes de música, interpretarà la Tocata i fuga en re menor, de Johann Sebastian Bach, peces d'Arvo Pärt i de Max Reger, l'obra Pastoral, del P. Antoni Massana, i la Fantasia en fa menor de Wolfgang Amadeus Mozart.

La segona cita està prevista per al 25 de juliol amb la presència de Juan de la Rubia, organista titular de la Basílica de la Sagrada Família de Barcelona i professor d'improvisació a l'ESMUC. L'artista de la Vall d'Uxó partirà del Preludi i fuga en sol major de Bach, alternat amb algun coral, i també alguns números de L'art de la fuga, una obra molt important del música alemany, poc interpretada. Després, tocarà obres de Saint-Saëns, Gigout, Vierne i culminarà la seva actuació amb la Simfonia 42 núm. 6 en Sol de Widor.

El mestre Miquel González, director adjunt del Festival Internacional Orgue de Montserrat, serà el protagonista del concert, del 8 d'agost, que alhora servirà per presentar el CD commemoratiu del desè aniversari del certamen, que ell mateix ha enregistrat. En el programa del dia hi haurà la Fantasia i fuga en sol menor de Bach -que el P. Abat Cassià M. Just havia interpretat moltes vegades a Montserrat-, la Sisena simfonia per a orgue 42 de Widor, la Primera sonata per a orgue 42 d'Alexander Guilmant i la Tocata 104 de Joseph Jongen.

El darrer concert del festival el farà, el 22 d'agost, l'organista japonesa resident a Catalunya Izumi Kando, acompanyada de Nguyen Huu Nguyen al violí i Vincent Fillatreau a la viola. El seu repertori s'iniciarà amb una obra de Bach, Trio Sonata número 5 en Do major, i continuarà amb composicions de Denis Bédard, Bach, Christoph Willibald Gluck, Hans-André Stamm, Marin Marais, Gerhard Gunther -amb un coral que pot ser un lema del moment que vivim: "Què bonica que és la llum del matí, una esperança en què el Crist es mostra com a llum del nou dia"-, Izumi Kando i Camille Saint-Saëns, i Naji Hakim.

El Festival de Proximitat està patrocinat per l'Abadia de Montserrat, Reale Seguros i la Fundació Pinnae, compta amb la direcció artística del P. Jordi-Agustí Piqué i l'assessorament de l'organista Miquel González. La coordinació i el management general és a càrrec del P. Manel Gasch, majordom-administrador de l'Abadia de Montserrat.