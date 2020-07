Mor l'actriu Carme Contreras als 87 anys

L'actriu Carme Contreras ha mort als 87 anys, segons ha informat a través d'una piulada el també actor i director Roger Peña. Nascuda a Saragossa el 1932, va treballar durant dècades fent teatre, cinema i doblatge, posant veu a personatges cèlebres com l'extraterrestre E.T. o la Marge dels Simpson. Va participar en una desena de pel·lícules i, a la televisió, es va fer especialment popular pel seu paper de la farmacèutica Roser a la sèrie de TV3 'El cor de la ciutat'.





Benvolguts i benvolgudes.

Per encàrrec de la família he de comunicar-vos la pèrdua de la gran actriu CARME CONTRERAS

Una vida dedicada al teatre, el cinema, la televisió i el doblatge.

Se'ns en va una gran actriu i una millor persona.

Et trobarem a faltar Carme! Vola i descansa! pic.twitter.com/9bIF2EqfDi