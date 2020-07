Les grans obres públiques. De Joan Guitart. Durada: 22,15 minuts

«Per als qui van viure la Manresa dels anys 60 i principi dels 70 és una ocasió per recordar-la, i per a les noves generacions és la possibilitat de veure en pantalla gran una ciutat insòlita, desconeguda i sorprenent per a ells». Joaquim Aloy subratllava així, ahir, el perquè d'oferir una projecció pública a la ciutadania d'aquest patrimoni audiovisual inèdit. La sessió, organitzada per l'entitat i l'arxiu, es farà el dijous 30 de juliol, a les 7 de la tarda, a Multicinemes Bages Centre, amb entrada gratuïta però amb control de capacitat per a 150 persones, com a màxim. La reserva de plaça s'ha de fer enviant un correu a memoria@memoria.cat i, ahir al vespre, explicava Aloy, ja hi havia una seixantena de reserves fetes. La projecció dels quatre curts, sense so, tindrà una durada aproximada de 35 minuts. Just abans, es farà una petita presentació contextualitzant de la troballa i el material fílmic. Per a Aloy i Payan, redescobrir aquests curtmetratges posa en relleu la importància de conservar el que després acaba sent patrimoni ciutadà i la importància dels arxius.