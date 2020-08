Sant Fruitós clou el festival amb el primer concert coral del país

«Missió acomplerta». La mezzosoprano manresana Mireia Pintó, ànima del Festival Internacional de Música Clàssica de Sant Fruitós, definia així, ahir, la celebració d'un certamen que dijous tancava la seva 26a edició amb un concert molt especial: el primer d'una formació coral al país, el Cor Jove Nacional de Catalunya, dirigit per Lluís Vilamajó i amb Maria Mauri al piano. Entre els assistents, la consellera de Cultura, Mariàngela Vilallonga.

No ha estat una edició fàcil; al contrari. Però Pintó i la junta que fan possible el festival any rere any ho tenien claríssim: la música no podia fallar. I amb ella, la revitalització de la professió i l'estímul per a un públic que s'ha fet seva la proposta. Dijous, les 32 veus «d'un altíssim nivell artístic» van omplir amb 300 persones els jardins de Sant Benet (la màxima capacitat permesa), i en els dos concerts anteriors (el primer es va celebrar online) s'han superat les 250 localitats. Un «èxit», destacava Pintó, en una edició marcada pels estrictes protocols a causa de la covid. Però, tot i els nervis i el plus de feina, «ha valgut la pena. Ho tornaríem a fer, segur. Es tracta de cuidar-nos l'esperit».

I és el que va fer, en la cloenda, el Cor Jove Nacional de Catalunya, que va aportar, diu Pintó, «una dosi d'il·lusió, d'agraïment». Com estava previst, el certamen destinarà una part dels beneficis a Càritas Sant Fruitós i al Banc d'Aliments de Manresa.