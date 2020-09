Memòria.cat publica el nom dels alumnes del Peguera dels primers 24 anys

Memòria.cat ha fet públic el llistat d'alumnes de l'institut Lluís de Peguera de Manresa des de la inauguració del centre, el 1927, fins al curs 1950-51. L'autora del web és Carme Botifoll Benasat. Es tracta d'un llistat de 1.099 alumnes que van assistir a classe des del 1927 fins al 1951.

En el web es transcriuen els noms i cognoms del «I Catálogo de ex alumnos de la asociación de ex alumnos del Instituto Nacional de enseñanza media de Manresa», editat l'any 1953 per Gràfiques Perramon.

Tot i que el llistat és incomplet, Memòria.cat creu que és molt útil donar-lo a conèixer per la importància que l'Institut Lluís de Peguera ha tingut per Manresa i el Bages i pel gran nombre de persones conegudes que van sortir de les seves aules.

A més de la relació de tot l'alumnat, ordenat alfabèticament tal com apareix en el catàleg, es pot, també, fer una cerca per curs escolar. Hi ha una anàlisi de les dades on, entre altres informacions, s'hi pot veure el nombre d'alumnes per cursos, el percentatge d'homes i de dones, les carreres universitàries o les llicenciatures i les professions que tenien l'any d'edició del catàleg (1953) i els municipis on vivien aquell any.

També es podrà saber que tres van ser assassinats durant la rereguarda republicana, quatre van morir al front de guerra, nou van ser cridats a files com a "biberons", tretze van ser empresonats a camps de concentració o presons franquistes, dos van patir la depuració i dos més, Joaquim Amat-Piniella i Josep Bailina, van ser deportats al camp d'extermini de Mauthausen, a Àustria.

Finalment, també podeu veure imatges de la portada i la introducció del catàleg, una fotografia d'alumnes i la primera matrícula de l'Institut, que corresponia a Simeó Selga i Ubach.