La gala dels Premis Regió7 aplaudeix el talent local i l'esforç del personal sanitari

Regió7 ha reunit aquest dimecres al vespre al teatre Kursaal de Manresa unes 400 persones per celebrar l'entrega dels seus premis anuals, uns guardons que distingeixen diferents persones de la Catalunya Central per la seva tasca i contribució a la societat i que, enguany, han volgut donar una significació especial al premi Actius Socials, que han rebut els Professionals de la Salut.

La consellera de Salut, Alba Vergés, ha presidit l'acte organitzat per Regió7 | OSCAR BAYONA

En un acte presidit per la consellera de Salut, Alba Vergés i l'alcalde de Manresa, Marc Aloy, a més de nombroses autoritats (respectant tothom els protocols de seguretat), el diari ha distingit amb el premi Ciència i Tecnologia el destacat científic surienc Josep Quer. Un altre científic, l'informàtic i físic santvicentí Ramon López de Mántaras, ha rebut el premi Ambaixador. El premi Empresa d'enguany ha estat concedit a Grup Llobet, i el premi Esports ha estat per a quatre atletes de l'Egiba: Thierno Boubacar Diallo (absent a la cerimònia), Andrea Carmona, Lorena Medina i Carla Font. En Comunicació el guardó l'ha recollit a Jordi Koalitic. El guardó per al món de la Cultura ha estat per al músic i compositor sallentí Carles Cases, que ha fet una petita interpretació al piano.

Un reconeixement a tots els professionals que lideren la lluita contra la covid

En l'edició d'enguany s'han suprimit dels premis de votació popular, tant el positiu, l'Estrella, com el negatiu, l'Estrellat. En canvi, s'ha donat un protagonisme especial al premi Actius Socials. Per remarcar que el guardó s'ha concedit a la totalitat dels professionals i que és a cada un d'ells a qui es volia fer el reconeixement, tant el lliurament com la recepció els han fet dues persones que no són responsables institucionals sinó que són persones de peu pla que han viscut l'epidèmia en el seu vessant més real i més dur, com a malalt i com a sanitari.

El veredicte ha estat decidit, partint de propostes dels responsables de la redacció del diari i d'entitats locals, per un jurat format per Gonçal Mazcuñán, Enric Martí, Delfina Corzan, Jordi Singla, Anna Solsona, Jordi Molet, Josep Maria Descals, Xavier Obradors, Alba Gutiérrez, Fèlix Noguera, Valentí Martínez i Marc Marcè, tots membres del Consell Assessor de Regió7.

Pel que fa al premi Tendències, que permet fer visible un creador prometedor, ha estat per al jove Arnau Farré.

David Martell i Ariadna Guitart completen l'homenatge als sanitaris amb música i dansa

El pianista i compositor bagenc David Martell, professor de l'Esclat i de l'Escola Municipal de Música d'Artés, amb experiència en la clàssica, la cançó i el jazz, va compondre durant la fase més aguda de la pandèmia, la primavera passada, un repertori de 16 peces dedicat al personal sanitari i inspirat per la situació del moment titulat Dedicatòries, que es va estrenar per la Festa Major d'Artés. Aquest dimecres, al Kursaal, ha interpretat un d'aquells temes, titulat Reflexions/Viatjant en l'imaginari, formant duo amb la ballarina i coreògrafa manresana Ariadna Guitart, que ha preparat una coreografia expressa per a l'ocasió.