La Mediterrània més flexible

«Flexibilitat». Aquesta és la paraula que ha regit el destí de la 23a Fira Mediterrània de Manresa que, passi el que passi, ja serà recordada com l'edició de la covid. Flexibilitat és la paraula que, des que es va declarar la pandèmia ha tingut al cap tot l'equip del certamen, personificat en la figura del seu director artístic, Jordi Fosas. L'olotí, que afronta la seva segona Mediterrània, va tenir clar que el mercat d'espectacles havia de jugar la seva pretemporada en dues lligues: online i presencial, i que, si les condicions sanitàries ho permetien -i a quatre dies de l'inici, això sembla- , la fira havia d'oferir el màxim d'espectacles en viu. I així serà, retallada en muntatges -la meitat que el 2019- però presencial als escenaris.

La 23a Fira Mediterrània de Manresa se celebrarà del 13 al 18 d'octubre. Més dies per poder absorbir les activitats professionals en línia, que es faran del dimarts 13 al dijous 15 d'octubre. I de dijous 15 al vespre -com sempre- i fins diumenge 18 d'octubre, la fira posarà a l'abast del públic i programadors les activitats i espectacles en viu.

Sense fira al carrer

Això sí, que ningú no esperi una fira similar a les viscudes fins ara: el carrer no bullirà perquè no hi haurà espectacles itinerants ni en places per evitar qualsevol tipus d'aglomeració. Es faran als teatres i sales de la ciutat i els únics exteriors d'aquesta edició seran el Parc del Cardener (zona del Pont Nou) -que s'estrena com a escenari de la fira- i el pati de l'Anònima.

45 espectacles

La fira tindrà enguany 45 propostes artístiques de 55 companyies de les quals es faran una seixantena de funcions. Hi haurà 34 estrenes: 23 absolutes; 3 a Catalunya i 4 a l'Estat. Una programació amb 41 companyies catalanes; 10 d'espanyoles i 4 d'internacionals.

La mirada a l'arrel

Fosas torna a proposar una programació articulada sota tres grans conceptes: mirades (d'artistes del món contemporani que incorporen la mirada a l'arrel entre els ingredients dels seus muntatges), joves (amb artistes emergents que parteixen de l'arrel com a matèria prima) i present (centrat enel territori i el desenvolupament sostenible).

Inauguració 'exhaurida'

La proposta que inaugurarà la programació artística en viu, dijous 15 d'octubre al Kursaal, ja té les entrades exhaurides. Es tracta de Za! & La Transmegacobla, que, fruit d'un laboratori realitzat en el marc de la fira fa dos anys, reunirà sobre l'escenari el grup de música experimental Za!, la MegaCobla, un quartet de vents de cobla tradicional, i al duet femení de trans-folk Tarta Relena, amb la coproducció de la mateixa fira i l'Espai Marfà de Girona. Bons auguris per a una edició... excepcional.