Les invitacions per a la sessió d'estrena es podran obtenir a partir de dimarts que ve

Regió7 i Multicinemes Bages Centre conviden els subscriptors d'aquest diari a l'estrena del thriller No matarás del director manresà David Victori, el proper 16 d'octubre. Es repartiran 13 invitacions dobles que s'adjudicaran als primers subscriptors que truquin a les oficines d'aquest diari a Manresa (93 877 22 33) a partir de dimarts que ve, dia 13. Els horaris són de 9 del matí a 2 de la tarda i de 4 a 6 de la tarda . El mateix dimarts 13, Multicinemes Bages Centre obrirà, també, la venda online per als espectadors que vulguin adquirir entrades per a la sessió d'estrena que presentarà el director manresà.

Victori ja va preestrenar Zero a Manresa, després de passar –i de ser premiat– a Sitges, en una sessió organitzada pels multicinemes i Regió7, l'octubre de fa 5 anys. I l'agost del 2018, el cineasta preestrenava també al Bages Centre, uns dies abans d'arribar a les sales de cinema, El pacto, el seu debut en el llargmetratge, una cinta a cavall entre el thriller i el terror psicològic, protagonitzat per Belén Rueda i Mario Grandinetti.