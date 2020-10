L'escriptor italià Erri de Luca suspèn el seu viatge a Manresa

L'empresa editorial de l'escriptor italià Erri de Luca ha informat que, a causa de l'actual incertesa de la situació sanitària i per motius preventius de seguretat, ha posposat el seu viatge previst a Manresa per participar en l'acte Pessics de Lletra, en el marc de la 14a edició del festival literari Tocats de Lletra, que se celebrarà del 20 d'octubre a l'1 de novembre.

Erri de Luca, nascut a Nàpols el 1950, és un dels grans escriptors italians i havia de ser entrevistat pel periodista i escriptor Genís Sinca, el dia 28 d'octubre, a les 20 h, a la Sala Petita del Teatre Kursaal.

L'organització del festival treballa per substituir aquest acte amb la presència d'algun autor/a i manté la voluntat de reprogramar la presència d'Erri de Luca en una nova data, un cop la situació de la pandèmia tant a Catalunya com a Itàlia ho faci possible.

No hi haurà afectacions de retorn d'entrades, atès que l'acte era gratuït.