El Konvent exporta dues obres dels seus creadors a l'Antic Teatre de Barcelona

Amb les entrades exhaurides arriba la cinquena edició del Konvent a l'Antic, l'oportunitat anual per conèixer a Barcelona creacions d'artistes residents al Konvent de Cal Rosal, l'antic convent de final del XIX reconvertit en un centre artístic pluridisciplinari, autogestionat. La cita al teatre de Ciutat Vella (al barri de Sant Pere, Santa Caterina i la Ribera) serà demà, dijous, i divendres, a les 8 del vespre. Amb circ i noves dramatúrgies.

En aquesta edició es programen projectes seleccionats en el marc de la convocatòria de residències d'enguany, i s'aposta per propostes que, expliquen, «prioritzen el mètode de treball al davant del resultat final i que, per tant, mostren obertament el procés de creació vinculat a les particularitats de cada peça artística». Així, el muntatge que obrirà la mostra, titulat Inmunda, creat per Juana O. Kippes, treballa a partir del llenguatge artístic del circ sobre el concepte d'intimitat. El projecte de creació s'allargarà uns mesos -la durada del tast de dijous és de trenta minuts- i l'estrena és prevista per al juny del 2021.

Divendres serà el torn de Vida, muerte y resurrección, on Elias Miguez rescata Britney Spears, com una figura de la cultura contemporània general, que permetrà a l'artista generar reflexions sobre la manera com ens comportem, ens relacionem i coexistim. Una estrena amb una durada de 90 minuts. Ambdós muntatges començaran a les 20 h (anticteatre.com).

Del binomi Antic Teatre-Konvent han sortit molts projectes amb ampli recorregut, com Rebota rebota y en tu cara explota, d'Agnès Mateus i Quim Tarrida, Premi de la Crítica Noves Tendències 2017, Premi FAD Sebastià Gasch Aplaudiment 2018 i Premi Butaca 2018 Noves Aportacions Escèniques.