Ajornades les visites a Pirelli i Can Font de la Setmana del Turisme Industrial

Els actes de la Setmana del Turisme Industrial que havien d'arrencar ahir a la tarda amb la presentació del llibre La Catalu-nya Industrial, de Daniel Romaní, han quedat ajornats fins a nova data. S'ha suspès, també, l'itinerari guiat per l'entorn de la masia de Can Font, previst per a avui, per visitar les estances de la planta baixa i l'ermita per explicar el passat i el present d'aquesta masia situada a peu de la Sèquia, i que incloïa l'experiència sensorial Els sons de l'aigua. I la visita a la fàbrica Pirelli, que, després de l'èxit de públic en les visites a la Manresa Desconeguda programades per la festa major, s'havia de fer el proper dia 6 de novembre.

Ja fora de la Setmana del Turisme Industrial, però coincidint amb la Nit Europea dels Museus, que enguany s'havia de celebrar el 14 de novembre, hi havia previst fer una passejada fotogràfica pels principals edificis industrials i modernistes del centre de Manresa. La Setmana del Turisme Industrial de Catalunya és una proposta de Xarxa de Turisme Industrial de Catalunya (XATIC)