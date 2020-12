El cinema tanca l'any amb una caiguda del 72 % de la taquilla i pèrdues de 446 milions

El cinema ha tancat el 2020 amb una caiguda del 72% de la taquilla respecte l'any anterior a tot l'estat espanyol i les pèrdues es xifren en 446 milions, segons dades de la consultora ComScore. La taquilla a l'Estat ha tancat l'any amb un total de 170 milions d'euros de recaptació i 28,3 milions d'espectadors el 2020, mentre que l'any 2019 hi van haver 105 milions d'espectadors. L'informe indica que a principis del 2020 el cinema a l'Estat seguia la línia creixent de l'any anterior amb un increment d'assistència del 7% acumulat entre gener i febrer.

Després del tancament de les sales el març i fins al juny, durant els mesos d'estiu i impulsats per estrenes com Padre no hay más que uno 2 o Tenet, la taquilla es va recuperar lleugerament fins la segona onada de la pandèmia i les noves restriccions de la tardor i, amb elles, la cancel·lació d'estrenes. La pel·lícula Padre no hay más que uno 2, dirigida por Santiago Segura i estrenada el 29 de juliol, lidera la taquilla amb més de 2,3 milions d'espectadors i 12,9 milions de recaptació. Pel que fa a la quota de cinema espanyol, l'any es tanca amb un 25%, un 10% més que en 2019. Però la taquilla, lleugerament superior als 40 milions d'euros, és la més baixa des que va començar el segle XXI segons dades del ministeri de Cultura i Esports.