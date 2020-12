Les fosques intencions d'un cineasta

George Gallo escriu i dirigeix La última gran estafa, un remake de la pel·lícula homònima del 1982 que disposa d'un repartiment de luxe amb Robert De Niro, Morgan Freeman, Tommy Lee Jones i James Marsden. Prevista inicialment per a inicis de mes, finalment s'estrena a finals d'un any que ha estat molt complicat per la indústria cinematogràfica.

El film és una comèdia que ens presenta la història de Max Barber (Robert De Niro), un productor de cine de Hollywood de cintes de sèrie B que, després de fracassar amb la seva última producció, té un deute pendent amb el cap de la màfia local (Morgan Freeman). Així, decideix emprendre un nou projecte produïnt una pel·lícula amb escenes d'acció d'alt risc, amb l'objectiu de provocar la mort de l'actor principal i cobrar els diners de l'assegurança.

La història és retorçada, certament. I té un precedent en un film, The Comeback Trail, que Harry Hurwitz va dirigir el 1982. Però la cinta no es va arribar a estrenar mai i només la van poder veure un grup reduït de persones, entre les quals hi ha George Gallo. Després de molts anys, el cineasta nord-americà va obtenir els drets per poder fer la seva versió i, aquest cop sí, portar el relat de Hurwitz a la gran pantalla.

El director de Mi novio es un ladrón i Bigger ha conservat la trama original d'una cinta que va poder veure el 1974, uns anys abans que es donés per acabada. Gallo va assistir gairebé per casualitat a a una projecció de la pel·lícula encara aleshores per enllestir, i a la qual hi va entrar durant una convenció de còmics a Nova York.

El film parla del cine dintre del cine, en la línia de títols com ¡Ave, César! i Érase una vez en Hollywood. El to és de comèdia i acció alhora, i els grans intèrprets que la protagonitzen exhibeixen tot el seu talent.