'Les coses excepcionals' aterra a l'Escenari Joan Brossa de la mà de Leticia Dolera i Pau Roca

La companyia Sixto Paz torna al teatre per portar a escena 'Les coses excepcionals', èxit protagonitzat per Pau Roca. Aquesta vegada, però, ell i Leticia Dolera interpretaran a l'Escenari Joan Brossa el paper principal en funcions alternes. De fet, Leticia Dolera ja havia interpretat el text de Duncan Macmillan al desaparegut Club Capitol, en unes funcions que van exhaurir totes les entrades quan li va prendre el relleu a Roca. Amb una posada en escena pensada per donar protagonisme als espectadors, l'obra es vesteix de comèdia per parlar de qüestions tan profundes com la depressió o el suïcidi: una catarsi col·lectiva on es desgranen les coses que ens donen la felicitat.

'Les coses excepcionals' és un monòleg lluminós on l'epicentre és una llista inacabada sobre les coses, petites o grans, per les que val la pena viure. Així, després d'exhibir 'Así bailan las putas', Sixto Paz torna amb l'èxit coproduït amb El Terrat (The Mediapro Studio), i estarà fent temporada del 13 de gener al 7 de febrer.



Teatre documental



D'altra banda, el proper dijous 14 de gener arriba a la sala Palau i Fabre de l'Escenari Brossa l'obra 'Serà el nostre secret', un recull d'experiències reals sobre casos d'abús sexual infantil de la mà d'Elies Barberà, Daniela Feixas i Marta Montiel.

El Teatre Verbatim és una forma de teatre documental on prima la paraula transcrita de testimonis reals. A través de converses s'expliquen vivències que, sense alterar cap paraula, es reflecteixen a l'escenari. Ara, aquesta tècnica s'aplica per parlar d'un tema tabú, però molt present en la societat actual: una de cada cinc persones a Catalunya ha patit algun tipus de violència sexual durant la seva infància.

Una de les obres dins del Cicle Verbatim que produeix la Sala La Planeta de Girona i que ja havia passat per l'Escenari Brossa va ser 'No m'oblideu mai', també de Marta Montiel i Elies Barberà i en aquell cas amb la direcció i dramatúrgia de Llàtzer Garcia. Ara, els ?mateixos intèrprets fan un treball de recerca amb Daniela Feixas, que signa la dramatúrgia i la direcció. A l'escenari, les paraules de l'Elies i la Marta van acompanyades de la música en directe d'Èric Serrano.

Com a 'No m'oblideu mai', les funcions estan acompanyades de debats postfunció amb la col·laboració de nombrosos experts del tema gràcies a la coordinació de Ferran Joanmiquel. En aquesta ocasió es compta amb la col·laboració de professionals del Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya, a més a més d'altres fundacions especialitzades en la visualització i sensibilització envers el mon de l'abús com Vicki Bernadet, El Mundo de los ASI, o la recentment creada a Catalunya Àngel Blau.