El FineArt oferirà 40 mostres del 26 de febrer al 21 de març

El FineArt Igualada, que celebrarà la seva novena edició, mantindrà els vint-i-quatre dies d'exposició: del 26 de febrer al 21 de març es podran contemplar quaranta exposicions repartides en una dotzena d'espais singulars de la ciutat. Espais que, com cada any, es trien amb cura pe tal d'enllaçar les sales d'exposicions professionals amb l'encant del centre de la capital de l'Anoia. En aquesta edició hi participaran autors reconeguts com Juan Manuel Castro Prieto (que destaca com positivador en blanc i negre), Ana María Robles (especialitzada en fotografia etnogràfica de zones remotes del món), Diego Pedra (un dels fundadors de la revista La Fotografía), Montse Pallàs (fotògrafa i biòloga), i Israel Ariño i Clara Gassull (que fusionen fotografia i escultura), al costat de joves d'estudiants d'escoles de fotografia com l'Institut d'Estudis Fotogràfics de Catalunya i La Gaspar

La imatge del festival, organitzat per l'Ajuntament d'Igualada i l'Agrupació Fotogràfica d'Igualada, es renova cada any, dotant cada edició d'un guió irrepetible. Enguany FineArt Igualada presenta una imatge singular, on la fotografia es transforma en l'ull que ens connecta amb l'univers que ens envolta, permetent-nos descobrir i crear diferents realitats a través de l'objectiu. L'autor de la imatge és el dissenyador i il·lustrador Xavier Mula, un artista versàtil, premiat en diverses ocasions per la seva obra i reconegut nacional i internacionalment.

El regidor de Promoció Cultural, Pere Camps, apunta que aquesta edició del FineArt «després d'un final precipitat de l'anterior i d'un any difícil, ens dóna de nou l'oportunitat de gaudir d'aquest art que és la fotografia. És una iniciativa plena d'il·lusió, diferent i adaptada, però, com sempre, amb grans fotògrafs».