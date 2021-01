Els cines de Manresa i Abrera tanquen els dilluns i els dimarts

Com a conseqüència del confinament municipal imposat arran de la crisi sanitària, els multicinemes Bages Centre de Manresa i Yelmo d'Abrera tancaran els dilluns i els dimarts a partir d'avui. El gerent del Bages Centre, Jordi Gonzàlez, afirma que és una decisió «excepcional», motivada per «la incertesa que està provocant la situació al nostre sector», i destaca que «és una mesura temporal en espera que la situació torni a la ´normalitat' com més aviat millor». El tancament dels dilluns i els dimarts afecta 27 dels 50 cinemes que gestiona Yelmo a l'Estat espanyol. Així, avui només hi haurà projeccions al Guiu de la Seu. Però també s'hi han suprimit sessions: ara no n'hi ha els divendres.

Des que va reobrir, l'Ateneu d'Igualada ja funciona de dimecres a diumenge. D'altra banda, l'Avinguda de Puigcerdà va poder reobrir a l'estiu, però ni París (Solsona), ni Patronat (Berga) ni Mont-Àgora (Santa Margarida de Montbui) han tornat a engegar el projector.