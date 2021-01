Spotify crea la llista oficial de música en català 'IndieCat' amb 60 cançons

La plataforma Spotify ha creat la llista oficial de música en català 'IndieCat' amb un total de seixanta cançons, i una durada de tres hores i mitja que ha descrit com a "hits del indie en català". Amb 6.783 seguidors i 6.792 'm'agrades' des de la seva creació fa sis dies, el llistat inclou temes emblemàtics de Ferran Palau, Renaldo & Clara, Suu, Manel, Els Amics de les Arts, Antònia Font, El Petit de Cal Eril, Sanjosex, De Souza, Mishima, Maria Jaume, Pau Vallvé, Marialluïsa, The Tyets, Maria Arnal i Marcel Baés, Anna Andreu, Zetak, Yes I M, Club del Río i Núria Graham. També la integren cantants com Sidonie, Joan Dausà, Stay Homas, La iaia, Manger, Oques Grasses, Intana i Joan Miquel Oliver.