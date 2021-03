Persones que han patit abusos sexuals en la infància s'expressen a través de la fotografia en una exposició

Una de les fotografies de l'exposició 'Material sensible' feta per N/N

Una de les fotografies de l'exposició 'Material sensible' feta per N/N | La Casa Elizalde

Dos homes i sis dones que han patit abusos sexuals en la infància utilitzen la fotografia per a compartir les seves experiències a l'exposició 'Material sensible', que es podrà visitar del 13 d'abril al 28 de maig a La Casa Elizalde. La mostra és el resultat de la tercera edició d'un projecte participatiu de creació fotogràfica organitzat per la Fundació Photographic Social Vision en col·laboració amb la Fundació Vicki Bernadet. El seu objectiu és donar "visibilitat a una realitat silenciada i desconeguda", i "sensibilitzar a la societat sobre l'abús sexual infantil".

L'Àrea d'Educació de la Fundació Photographic Social Vision, entitat defensora del poder transformador de la fotografia, en col·laboració amb la Fundació Vicki Bernadet, entitat dedicada a l'atenció integral, prevenció i sensibilització sobre l'abús sexual infantil (ASI), han organitzat 'Material sensible'.

Les especialistes en fotografia participativa Alice Monteil i Mireia Plans, de l'Àrea d'Educació de Photographic Social Vision, juntament amb la psicòloga Núria Grau de la Fundació Vicki Bernadet, han acompanyat a aquests homes i dones durant més de mig any en el seu procés de recuperació, oferint la fotografia com "una eina que pugui ajudar-los a adonar-se del bucle que els situa com a víctimes i puguin tornar a veure's de nou com a protagonistes de les seves pròpies vides".

Les persones participants en el taller, totes elles en procés terapèutic a la Fundació Vicki Bernadet, que va començar al setembre i culmina ara amb l'exposició, han utilitzat la fotografia com a eina d'expressió creativa amb l'objectiu de revisar amb imatges el seu relat personal: com els va afectar la seva vivència, quines han estat les seves etapes del procés de recuperació i com se senten avui dia en relació a aquests fets.

Al voltant de l'exposició, s'organitzaran activitats complementàries, com visites guiades a escoles i entitats -grups bombolla- per a sensibilitzar i informar sobre aquesta greu problemàtica i donar eines de prevenció; una visita comentada en format conferència (dimarts 27 d'abril a les 19 h), i una xerrada sobre el projecte 'Material sensible' (dimarts 11 de maig a les 19 h).

Al llarg dels seus 20 anys d'història, la Fundació Photographic Social Vision ha dut a terme 15 projectes participatius que utilitzen la fotografia com a eina de creació, expressió, transformació personal i inclusió social amb col·lectius socialment vulnerables. Per la seva part, la Fundació Vicki Bernadet treballa en la prevenció, detecció i atenció a les persones víctimes d'abús sexual infantil, a través de suport legal i terapèutic, d'actuacions de sensibilització amb menors i famílies, i de formació a professionals amb l'objectiu de construir una societat sense abusos sexuals infantils.

En una nota dels organitzadors es destaca que 1 de cada 5 nens i nenes pateixen algun tipus d'abús sexual infantil abans dels 17 anys. D'aquests, un 60% mai rebrà ajuda i el 90% no dirà res fins a l'edat adulta. Entre el 80% i el 85% dels abusos sexuals infantils es produeixen a l'entorn de confiança. Entre el 65% i el 70% són casos dins de la família.