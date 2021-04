Eurovisión 2021 podria celebrar-se amb 3.500 espectadors presencials a Rotterdam

El govern neerlandès va assegurar aquest dijous que Eurovisión 2021, que se celebra a la ciutat de Rotterdam, podrà comptar amb un màxim de 3.500 espectadors presencials, que hauran de presentar una PCR negativa abans de poder entrar al centre d'esdeveniments a tall d'experiment a prova de coronavirus als Països Baixos.

La intenció de l'Executiu als Països Baixos és organitzar l'esdeveniment com a part dels experiments 'Fieldlab Events', que ja s'estaven celebrant amb, per exemple, partits de futbol i concerts, i que consisteixen en proves pràctiques en la vida real per investigar com es poden organitzar esdeveniments amb una gran audiència de manera segura en pandèmia, segons va confirmar la televisió neerlandesa NOS.

En els nou espectacles que tindrà Eurovisión (sis assajos, dues semifinals i la final), podran ser presents un màxim de 3.500 espectadors alhora i han de tenir una PCR negativa per poder entrar al centre d'esdeveniments Ahoy de Rotterdam.

Després de cancel·lar l'edició del 2020 d'Eurovisió el maig passat, els organitzadors del festival han estat treballant aquests mesos en quatre possibles escenaris per celebrar-ho de manera segura, centrant-se sobretot a rebre a Rotterdam les delegacions dels 39 països participants, amb àmplies mesures sanitàries, mascaretes, quarantenes i proves de coronavirus.