Guardiola comparteix la història d'amor amb el monestir de Sant Llorenç

Toni Puig, ànima de Civitas Cultura, associació que s'encarrega d'impulsar el patrimoni romànic del Berguedà, explica que quan el 2015 van descobrir el monestir de Sant Llorenç, a Guardiola de Berguedà, «ens en vam enamorar i vam demanar si ens el deixaven per fer-hi activitats. Al principi, només ens va donar suport l'Ajuntament i el Consell Comarcal, però ens van dir que no hi podien posar ni un euro. I, com que els enamoraments costen cars, vam decidir començar a fer concerts i altres actes culturals buscant-nos el finançament. Ara ja encetarem el cinquè any i estem encantats».

Aquesta experiència l'han volgut plasmar a Monestir de Sant Llorenç: memòria i cultura creativa, un llibre editat per l'Ajuntament de Guardiola de Berguedà amb el suport de la Diputació de Barcelona, que es presentarà avui (19 h) al mateix monestir, en un acte que també inclourà un concert del Cor de Ponent, dirigit per Pablo Acosta. Es dóna el cas que alguns dels integrants de la formació van treballar en la restauració del monestir, finalitzada el 2008. L'acte és d'entrada lliure, però cal reservar la localitat a civitascultura.org. El llibre ja es pot adquirir al monestir, a l'ajuntament de Guardiola, a l'oficina de turisme del Berguedà, a les llibreries de Berga (Huch, La Patumaire i La Quatre Cantons) i a la llibreria de la Diputació i tots els beneficis es destinaran a la programació cultural.

Els integrants de Civitas Cultura han treballat des de finals de l'estiu i fins a primers de desembre, «a ple pulmó», en la realització del llibre, que inclou col·laboracions com la de M. Dolors Santandreu per explicar el context històric de la creació del monestir, consagrat l'any 983; o la d'Antoni González, responsable de la restauració a càrrec de la Diputació. Hi han inclòs fotografies del guardiolenc Joan Ribera, que mostren la restauració pas a pas i, a més, han recollit el testimoni de mossèn Enric Bartrina, qui va ser l'impulsor de la reconstrucció de Sant Llorenç i que ara viu a la residència de capellans de Solsona. «És un home extraordinari: ell va descobrir la cripta, s'hi va ficar i va treure ossos i molta terra, i va veure que bona part del monestir estava enterrada sota terra». També Quim Casas hi recorda la vida de poble: caramelles, festa major, casaments...

Però, per Puig, el que mostra el llibre sobretot és que «el romànic és viu i dóna sentit a la vida d'avui. Sant Llorenç és un exemple del que s'hauria de fer als elements patrimonials: hi fem programació cada cap de setmana, des de Pasqua i fins al setembre, i no hem defallit mai. A primers de juliol ens hi vam trobar una setantena de persones amb mascareta i va ser emocionant».