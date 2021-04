L'igualadí Jordi Savall i Sandra Uve, Premis Sant Jordi 2021 de l'IEC

L'Institut d'Estudis Catalans (IEC) ha fet públics aquest dissabte els Premis Sant Jordi 2021, que distingeixen obres i investigadors de tots els àmbits de la ciència i la cultura catalanes. El Premi Prat de la Riba, el més destacat dels reconeixements, ha estat atorgat a Jordi Savall. De la seva banda, Alejandra Valencia Villanueva (Sandra Uve), ha estat reconeguda amb el Premi Creu Casas-Dones per canviar el món. En total, s'han lliurat més de mig centenar de guardons, per un import que enguany supera els 180.000 euros. Instituïts el 1914, constitueixen la tradició més antiga de l'Institut i contribueixen a promoure la recerca científica, l'alta cultura i el català. Els premis es lliuraran en una cerimònia presencial el 23 d'abril.

L'IEC lliurarà els guardons de forma presencial el proper 23 d'abril a la Casa de Convalescència (seu de l'IEC) després que la pandèmia obligués a suspendre'n la cerimònia l'any passat. Enguany, el Premi Prat de la Riba ha estat atorgat a Jordi Savall i Bernadet per la seva trajectòria artística i acadèmica en la recerca musicològica de la música antiga, i en particular, la de Catalunya.

Alejandra Valencia Villanueva (Sandra Uve) rebrà el Premi Creu Casas de l'IEC-Dones per canviar el món, del qual també s'ha concedit una menció honorífica a Karina Gibert Oliveras. Valencia, il·lustradora i historietista, ha estat distingida per la seva tasca visibilitzadora de dones de ciència i tecnologia de totes les èpoques. El premi es va crear fa quatre anys precisament per promoure les dones que conreen la ciència. La segona modalitat del mateix guardó, dedicat a un grup de treball liderat per una dona, s'ha concedit al grup ENGINY-era, amb una menció especial a Fibracat TV.

D'altra banda, Pau Castell Granados ha estat guardonat amb el Premi Rafel Patxot i Jubert pel treball 'Els estudis sobre la bruixeria i la cacera de bruixes a Catalunya (1830-2020). Entre la història i el folklore'.

A més dels premis de l'IEC, el 23 d'abril s'atorgaran també els premis de les diferents seccions i societats filials, així com els premis, ajuts i borses dels centres i fundacions de l'IEC i les borses d'estudi d l'IEC mateix.