Encara no t'has decidit? 60 històries de ficció per la diada de Sant Jordi

És probable que encara no tinguis clar quin llibre et compraràs aquest Sant Jordi. L'oferta és molt extensa. En aquest article, hi ha 60 propostes de narrativa, còmic i literatura infantil i juvenil perquè et puguis endinsar en el món de la ficció.



AUTORS CATALANS

1. Napalm al cor. Pol Guasch. Anagrama. 200 pàg. 18.90 euros. La vida de dos nois que creixen en una zona militaritzada és precària, intolerant al seu desig i sense perspectives. Només hi ha una opció: la fugida. Però escapar no és sempre fàcil, el pes de l'opressió es deixa sentir encara que marxem ben lluny. La novel·la va guanyar el Premi Anagrama de narrativa en català.

2. La mar rodona. Sebastià Perelló. Club Editor. 320 pàg. 19.95 euros. Recorregut per Mallorca en tres moments de la seva història que la defineixen: el 1936 en que va començar la guerra, els anys 70 posteriors a la mort del dictador i els 2000, amb el turisme ben instal·lat a l'illa. I els seus personatges saben que són dins d'una peixera de la qual no en poden escapar.

3. Tàndem. Maria Barbal. Destino. 176 pàg. 18,90 euros. L'Elena i l'Armand són els protagonistes d'una història en la que l'important és deixar-se anar, mirar el present sense cotilles i intentar ser lliures més enllà de les convencions socials. Dues persones en la maduresa que es volen estimar i fugen de tot allò que els dicta com se suposa que han d'actuar a la seva edat. Premi Josep Pla.

4. Sense fi. Jordi Cabré. Univers. 240 pàg. 19.90 euros. L'Eva Amat pateix una particularitat física: només hi veu en blanc i negre. Un dia, mentre presenta la seva última pel·lícula a Berlín, es desmaia i, quan es desperta, s'adona que l'han segrestat. Pel seu cap hi passen escenes inconnexes de la seva vida, sobretot la relació sentimental amb el que és l'home de la seva vida.

5. Amor i no. Alba Dalmau. Angle. 256 pàg. 17.90 euros. Una parella jove es coneix a Roma, viu la seva història d'amor i després se separen. Però no del tot. Perquè cadascun d'ells fa la seva vida però senten la necessitat d'anar-se retrobant. Una manera d'estimar-se poc ortodoxa però tan real com ells mateixos l'experimenten al llarg del temps i de l'espai.

6. Consumits pel foc. Jaume Cabré. Proa. 192 pàg. 19.90 euros. L'Ismael es guanya la vida com a professor de llengua i literatura, després de viure una infantesa complicada. Un dia, es retroba amb una antiga veïna i inicien una relació sentimental carregada de desig. Però una trobada aparentment casual amb el conserge de l'institut capgira el curs de la història i porta l'Ismael a una situació límit.

7. Les closques. Laia Viñas. L'Altra. 176 pàg. 18 euros. L'Arnau se'n va a viure amb la seva filla a Gràcia, després d'anys en que no van mantenir el contacte. Allí, l'home fa la seva vida però la infantesa de l'home sempre és present a la seva vida. Una infantesa viscuda a les terres de l'Ebre, on l'existència té un altre ritme. Viñas va guanyar el Documenta ex-aequo amb Irene Pujadas.

8. La dona de la seva vida. Xavier Bosch. Columna. 512 pàg. 21.90 euros. Els Estrada són tres germans ben avinguts, la Victòria, el Joel i el Raimon. Viuen cadascun en un racó de món diferent, i malgrat això estan molt units. Però una investigació periodística posa al descobert uns fets que obliguen a mirar enrera i reescriure el passat col·lectiu. Els sentiments, aleshores, es capgiren.

9. Els angles morts. Borja Bagunyà. Periscopi. 491 pàg. 19.90 euros. En Morella s'adona que està estancat quan un altre candidat li pren la plaça de catedràtic que anhelava. Mentrestant, la seva dona ginecòloga viu una experiència insospitada durant la guàrdia de la Nit de Nadal, i el seu nebot arriba a la ciutat de Barcelona per estar-s'hi una temporada. El món d'en Morella es trastoca.

10. Galetes de mel i gingebre. Alba Sabaté. Columna. 304 pàg. 19 euros. L'Arnau i la Renata estan a mig camí de fer-se adults. Mentre acaben l'institut, fan plans, s'il·lusionen i es pregunten que serà d'ells en el futur. Una etapa decisiva per marcar un camí i per comprovar si la vida respon als desitjos personals o és un riu incontrolable que ens porta per on ella vol.



ELS CONTES

11. El pèndol. Anna Gas. Proa. 160 pàg. 18 euros. El Premi Mercè Rodoreda va recaure en una jove autora que explora a través dels seus relats les contradiccions de la realitat i les anomalies de les relacions humanes, sempre a punt per trobar les esquerdes en allò que se'ns presenta com a obvi, natural i convencional. Uns contes en els que el cos també hi juga un paper rellevant.

12. Bromistes, tramposos i mentiders (Antologia del realisme màgic català, 1923-1945). Diversos autors. Males herbes. 186 pàg. 19 euros. Autors com Pere Calders, Elvira A. Lewi, Francesc Trabal, Salvador Espriu i el berguedà Ramon Vinyes són representants del realisme màgic català, un gènere basat en el joc i la imaginació per revelar allò que s'oculta sota el batec de la vida moderna.

13. Contes foscos. Edgar Allan Poe. Comanegra. Traducció d'Anna Camps i Jordi Cussà. 312 pàg. 18 euros. El segell barceloní Comanegra presenta una nova traducció feta per Anna Camps i l'escriptor berguedà Jordi Cussà dels contes més pertorbadors, una tria de luxe d'un autor referencials que ens permet viatjar en el temps per sentir les pors i les emocions universals.

14. La reencarnació de la Matèria. Eduard Girbal. Edicions de 1984. 384 pàg. 19.50 euros. La gran especialista en la narrativa de Girbal, la filòloga moianesa Agnès Prats, recull en aquest volum tots els relats que es coneixen d'un autor del que al llarg del segle XXI se n'han anat publicant les novel·les. El món rural i l'urbà es combinen en la prosa d'un clàssic que es va recuperant.

15. Els desperfectes. Irene Pujadas. L'Altra. 144 pàg. 18 euros. L'obra guanyadora -ex-aequo amb Les closques- del Premi Documenta és un aplec de vint-i-un contes en els que el cantó més tràgic i, alhora, grotesc de la condició humana es posa de manifest en tota la seva plenitud. Un recorregut per les tragicomèdies del nostre temps de la mà d'una autora incisiva.



NARRATIVA EN CATALÀ TRADUÏDA

16. Llum de febrer. Elizabeth Strout. Edicions de 1984. Traducció d'Esther Tallada. 384 pàg. 18 euros. El pas del temps, la memòria i l'amor són els temes d'aquesta novel·la on Strout recupera el personatge de la singular Olive Kitteridge. En el petit poble de Crosby, els personatges i el paisatge constitueixen un cosmos particular en el que es revelen les alegries i les misèries personals.

17. Les coses humanes. Karine Tuil. Amsterdam. Traducció de Valèria Gaillard. 320 pàg. 20.50 euros. El fill d'una família poderosa està preparat per assumir el seu lloc en l'engranatge de les elits. Però un dia és acusat de violació i tot trontolla. Les vides suposadament perfectes dels implicats queden profundament alterades, amb judicis mediàtics paral·lels que tot ho compliquen.

18. Hamnet. Maggie O'Farrell. L'Altra. Traducció de Marc Rubió. 360 pàg. 23,95 euros. Elogiada i premiada, la darrera novel·la de l'escriptora nord-irlandesa se situa a Stratford upon Avon, el poble natal de Shakespeare, a finals del XIX. Una família poc convencional, dos bessons molt compenetrats i un noi amb un nom, Hamnet, que passarà a la història amb una lletra de diferència.

19. El meu any de repòs i relaxació. Ottessa Moshfegh. Angle. Traducció d'Alba Dedeu. 280 pàg. 18.90 euros. Tot va malament a la vida de la narradora, que es queda sense pares, feina i és incapaç de tenir una relació estable. Per tant, decideix tancar-se un any a casa, malgrat que haurà de superar l'enrenou de les necessitats bàsiques, una amiga insistent i una psiquiatra que li dóna fàrmacs.

20. La meitat evanescent. Britt Bennett. Periscopi. Traducció de Marc Rubió. 408 pàg. 19.90 euros. Les vides de la Stella i la Desiree, que van fugir d'una comunitat negra on s'intenta emblanquinar el color de la pell a través dels matrimonis mixtos, es retroben quan l'una viu a Califòrnia fent-se passar per una dona blanca i l'altra ha tornat al poble amb la seva filla, que és ben fosca.

21. Primavera. Ali Smith. Raig Verd. Traducció de Dolors Udina. 280 pàg. 20 euros. El tercer lliurament en català de la tetralogia de l'autora escocesa presenta uns personatges perduts que viatgen cap al nord, cap a la profunditat d'Escòcia, qui sap si per retrobar-se amb aquell renaixement que cada implica l'arribada de la primavera, l'estació on tot floreix.

22. Ioga. Emmanuel Carrère. Anagrama. Traducció de Ferran Ràfols. 320 pàg. 20.90 euros. Carrère parla de Carrère en aquest retrat d'una crisi personal profunda que el va portar a ser diagnosticat amb transtorn bipolar i hospitalitzat durant quatre mesos. Un daltabaix íntim i, alhora, una reflexió sobre qüestions com el drama dels refugiats i la importància del ioga, que l'escriptor practica.

23. Jack. Marilynne Robinson. Edicions de 1984. Traducció d'Alba Dedeu. 416 pàg. 19,90 euros. La tensió racial als Estats Units dels anys 50 del segle XX és un obstacle per a la relació entre el John, blanc, i la Della, negra, fill ell d'un pastor presbiterà i ella d'un predicador. L'amor i la generositat són l'empenta que en John necessita per sortir del sotrac personal en el que es troba.

24. L'anomalia. Hervé Le Tellier. Edicions 62. Traducció de Jordi Boixadós. 344 pàg. 19.90 euros. El Premi Goncourt explica la situació inversemblant que es crea quan al cel de Nova York apareix un avió idèntic i amb els mateixos 243 passatgers i equip de vol frl que tres mesos abans aterra a la ciutat nordamericana sense cap problema després de superar una tempesta terrible en ple vol.

25. El llibre doble. Dimitris Hatzis. Traducció de Montserrat Gallart. 144 pàg. 16 euros. Molts grecs van emigrar a Europa occidental després de la guerra civil, i en el viatge van transportar pors i esperances. A través de la vida d'en Kostas, el relat ens apropa a la realitat d'unes vides que, malgrat el progrés material, transitaven per les incomoditats espirituals de la migració.



AUTORS DE LA CATALUNYA CENTRAL

26. Cap a la fi del món. Carles Algué. Rosa dels Vents. 272 pàg. 17.90 euros. La vida d'en Pau s'altera quan ha de sacrificar el seu gos per culpa d'un virus mortal que s'entén arreu del planeta, en aquest relat d'autoria manresana. Aprenent a conviure amb aquest inconvenient, fa una viatge iniciàtic a Ushuaia, al continent sudamericà, durant el qual podrà reflexionar sobre la seva vida.

27. El primer emperador i la reina Lluna. Jordi Cussà. Comanegra. 584 pàg. 22.90 euros. Epopeia de ressons homèrics sobre Qin Shi Huangdi, el primer emperador de la Xina, una figura fundacional per a una civilització mil·lenària. El viatge, el pas del temps i el poder són qüestions sobre les que reflexiona el berguedà en una novel·la en que el personatge femení de la reina Lluna esdevé cabdal.

28. Gas a fons. Joan Company. Edicions de l'Albí. 124 pàg. 17 euros. La plataforma Castor, els petits terratrèmols que va provocar i l'onerosa indemnització pagada a qui els provocava amb diners dels contribuents és un dels grans escàndols de la història espanyola recent. L'autor cardoní pren la mobilització de la gent de les Terres de l'Ebre com a argument dels contes d'aquest volum.

29. Un missatge per a la Nora. Gemma Camps. Parcir. 140 pàg. 18 euros. La novel·lista manresana, redactora de Regió7, publica la segona part d'Un tuit para Eugene i reprèn la inesperada relació, ara a través del correu electrònic, entre un famós actor alemany, Eugene Neuer, i una fan seva de Barcelona enamorada del cinema, la Nora Pey Colomer. Un vincle insospitat i carregat de sorpreses.

30. Feliç confinament. Carles Claret. Edicions de l'Albí. 264 pàg. 20 euros. La vivència del confinament va ser des del primer moment, per a l'autor manresà, un motiu per posar per escrit sentiments, pensaments i anècdotes quotidianes. L'enclaustrament domèstic va ser una situació insòlita que Claret va reflectir a les xarxes i, finalment, en forma de llibre.



CLÀSSICS

31. Crim i càstig. Fiódor Dostoievski. Bernat Metge. Traducció de Miquel Cabal. 692 pàg. 34,95 euros. Els dilemes morals del jove i endeutat Rodion Raskólnikov han seduït milions de lectors des de fa més d'un segle i mig. El protagonista veu en la mort de la vella que li presta diners la solució als seus problemes: tota una reflexió sobre la culpa i la dialèctica entre el be i el mal.

32. El Mestre i Margarita. Mikhaïl Bulgàkov. Proa. Traducció de Xènia Dyakonova. 560 pàg. 22.90 euros. Al Moscou dels anys 30 del segle passat hi arriben el diable i els seus acompanyats, un estrafolari seguici que provoca el caos a la societat soviètica. I enmig d'aquest daltabaix, un escriptor castigat pel règim i la seva amant viuen la seva particular història d'amor.

33. Petits poemes en prosa. Charles Baudelaire. Adesiara. Traducció de Joaquim Sala-Sanahuja. 272 pàg. 20 euros. En el bicentenari del gran autor francès, el segell martorellenc publica les proses que Baudelaire va publicar inicialment amb el títol de Le Spleen de París, un conjunt de textos en els que va donar testimoni i lúcida anàlisi dels fenomens de la modernitat, com la figura del flâneur.

34. Ondina. Friedrich de la Motte Fouqué. Quid pro Quo. Traducció de Clara Formosa. 158 pàg. 17 euros. Un clàssic de la literatura fantàstica publicat fa 210 anys que ens arriba amb les il·lustracions d'Arthur Rackahm. La filla d'una deïtat fluvial lliurada a un pescador s'enamora del cavaller Huldebrand, i plegats viatgen fins a un territori al qual s'hi hauran d'adaptar.

35. Seny i sentiment. Jane Austen. Viena. Traducció de Xavier Pàmies. 408 pàgines. 25 euros. Les germanes Elinor i Marianne Dashwood experimenten les alegries i les tristeses de l'amor. La seva vida es veu alterada quan els pares moren i han de marxar de casa perquè se la queda per herència el seu germanastre i, a partir d'aquest fet traumàtic, s'hauran d'espavilar.



FANTASIA I CIÈNCIA FICCIÓ

36. El invencible. Stanislaw Lem. Impedimenta. Traducció d'Abel Murcia i Katazyna Moloniewicz. 264 pàg. 22.50 euros. La ciència ficció més reflexiva pren cos en l'obra del genial autor polonès, responsable del clàssic Solaris. En aquesta ocasió, la novel·la pren el títol d'una nau que emprèn el viatge per retrobar la seva nau bessona, ferida de guerra en un planeta deshabitat.

37. El problema de la paz. La Era de la Locura II. Joe Abercrombie. Alianza Editorial. Traducció de Manu Viciano. 712 pàg. 23.65 euros. Continuació de la saga oberta amb Un poco de odio. Després de la violència desfermada del primer volum, l'autor amplia l'univers i la trama protagonitzada per la sempre imprevisible i seductora Savine dan Glokta.

38. Ritus de l'edat adulta. Octavia Butler. Mai Més. Traducció d'Ernest Riera. 336 pàg. 23.95 euros. Segona part de la Saga de la Xenogènesi, d'una Octavia Butler a qui tot just ara es comença a fer justícia a casa nostra. En aquest cas, la trama se centra en el fill de la Lilith Iyapo, la protagonista amb qui vam patir i gaudir el primer volum, Alba.

39. Històries del Mag Setne i altres relats sobre l'Egipte fantàstic. Edició de Roger Fortea. Males Herbes. 466 pàg. 32 euros. Textos clàssics i d'autors com Conan Doyle, Poe, H. P. Lovecraft, Schiller i Toda, entre altres, se citen en aquest volum que recull relats ambientats i protagonitzats per l'antic Egipte més màgic i misteriós.

40. Les lluminoses. Lauren Bekes. Mai Més. Traducció de Lluís Delgado. 384 pàg. 20.95 euros. Mig novel·la negra, mig de viatges en el temps, aquest llibre segueix la Kirby, supervivent d'un atac, a la recerca del seu agressor, un individu que es mou entre el Chicago del 1931 i el de mitjans dels anys 1990 seguint un macabre ritual.



NOVEL·LA NEGRA

41. De sobte pensa en mi. Jordi Dausà. Llibres del Delicte. 233 pàg. 17.50 euros. La vida del Saül Mariscal no acaba de girar rodona. Viu a la casa familiar de Sant Renard, un lloc que ha estat de tot, d'ermita a espai ocupat, escriu la biografia d'una actriu porno i fa crítiques literàries d'autors als que no pot veure. Fins que uns fets estranys l'obliguen a intentar salvar el poc que li queda.

42. Ètica per a inversors. Petros Markaris. Tusquets. Traducció de Montserrat Franquesa i Joaquim Gestí. 288 pàg. 19 euros. A l'Atenes de la post-crisi, apareix el cadàver d'un ciutadà de l'Aràbia Saudita, un inversor que volia alçar un complex hoteler de luxe. És la mateixa ciutat on en Lambros regenta un refugi per a persones sense sostre i on Kostas Kharitos s'encarrega d'investigar el cas.

43. Ales de plata. Camilla Lackberg. Amsterdam. Traducció de Marc Delgado. 328 pàg. 21 euros. El segon lliurament de la saga Revenge presenta la Faye, que gaudeix de la posició que ha assolit amb la seva empresa de cosmètics, en peu de guerra per defensar allò que és seu. Els problemes comencen quan és a punt d'obrir una sucursal als Estats Units.

44. Benjamin Black. Quirke a Sant Sebastià. Bromera. Traducció d'Eduard Castaño. 304 pàg. 19.90 euros. En Quirke i la seva dona gaudeixen d'unes vacances a Sant Sebastià, i s'estan en un hotel de la platja de la Concha. Fa un temps atlàntic, és primavera i plou. Mentrestant, a Londres, una trama criminal posa de relleu uns interessos foscos relacionats amb la família de Quirke.

45. Los buenos hijos. Rosa Ribas. Tusquets. 368 pàg. 19.50 euros. La vida dels responsables de l'agència Hernández Detectives canvia per sempre quan uns pares els encarreguen que investiguin perquè es va suicidar la seva filla adolescent. El que descobreixen, però, fa que el matrimoni es tiri enrera. Els detectius, malgrat això, voldran anar fins el final perquè ho volen saber tot.



INFANTIL

46. Allà on viu l'Agnes. Marit Larsen i Jenny Lovlie. Alba Editorial. Traducció de Meritxell Salvany. 40 pàgines. 16 euros. El dia que l'Anne es muda al mateix bloc de pisos on viu ella, la petita Agnes s'adona que els secrets de l'edifici ja no són només seus. Durant molt temps, intenta coincidir amb ella, i quan es troben comencen a jugar juntes. Disponible també en castellà.

47. Arbres. Barcanova. Salvador Comelles (text) i Mònica Armiño (il·lustracions). 156 pàg. 15 euros. Hi ha llibres que ens ensenyen què és un roure, un faig o un om. Però hi ha altres àlbums, com aquest, que ens relaten les virtuts i els beneficis que ens proporcionen, ja que els arbres ens donen fruits, fan les ciutats més amables i ens assenyalen el pas de les estacions.

48. Etiquetes. Joan Turu. Bindi Books. 28 pàg. 14.95 euros. No hi ha res pitjor que arrossegar etiquetes, tal i com constata la Neus. Perquè les etiquetes sempre te les posen els altres i et prenen la capacitat de ser qui ets realment. En un món en el que els prejudicis, les etiquetes i les trinxeres estan a l'ordre del dia, l'autor, veí de Sallent, fa un cant a la llibertat.

49. El gran llibre de Sant Jordi. Roser Calafell. La Galera. 6 pàg. 10.95 euros. No hi pot haver un Sant Jordi sense un llibre, com a mínim, que parli d'aquesta festa que els catalans se senten tan seva. De la mà de Roser Calafell, els petits a partir de 2 anys poden conèixer més a fons una diada en que els llibres i les roses són les grans protagonistes.

50. Saltiró, el colom amic. Margarida Picart (text) i Núria Viladés (il·lustracions). Zenobita. 24 pàg. 12 euros. En Ferran, el fill de l'autora, es fa càrrec d'un colom, l'acull, el cura i aconsegueix que superi les seves pors per tornar a emprendre el vol. L'autora ens parla, d'aquesta manera, de valosr com l'estima, la pau, l'amistat i la generositat.



JUVENIL

51. La guerra de les sabates. Liz Pichon. Brúixola. Traducció de Margarita Gómez. 448 pàg. 15.95 euros. L'ambiciosa i poc escrupolosa Wendy Falca farà el que sigui per guanyar el Premi Sabata d'Or. I per aconseguir-ho necessita les sabates voladores que la Ruby i en Bear Peu estan amagant. Es desferma una autèntica guerra de les sabates entre uns i altres.

52. Feathergirl. Tonya Hurley. Estrella Polar. Traducció de Núria Parés. 256 pàg. 16.95 euros. La Wren té 12 anys, viu amb un pare i un avi ornitòlegs i no té amics. A l'escola sempre li fan bromes pesades i només es refia dels ocells. Un dia, un d'ells li fa arribar un anell que havia estat de la seva mare, i la jove decideix emprendre un viatge per descobrir on va desaparèixer.

53. Ollis. Nora Brech i Ingunn Thon. Nórdica. Traducció de Meritxell Salvany. 304 pàg. 17.50 euros. La vida li depararà moltes sorpreses a l'Ollis, una noia a qui agrada inventar coses, quan emprengui un viatge on trobarà afectes on menys s'espera. Mentrestant, però, és una nena de 10 anys que es diu Oda Lise Louise Inger Sonja. Però ningú ho sap, això.

54. Tots estimem l'Emma. Àngel Burgas. La Galera. 240 pàg. 10.95 euros. A vegades perds el mòbil, algú el troba i truca a un dels contactes amb la noble intenció de tornar el giny al seu propietari. Però quan l'Emma extravia el seu i rep una trucada, un dilluns a la tarda, no és conscient que una altra persona entrarà a la seva vida i la canviarà per sempre més.

55. Hombres a los que besé. Chris Pueyo. Destino. 120 pàg. 13.95 euros. Defensa de la infància des dels versos i la poesia a càrrec d'un autor que ha sabut fer d'una infantesa complicada un motiu per expressar-se amb talent. Des del perdó, Pueyo experimenta la necessitat de tirar endavant per completar un creixement sense ferides ni rèmores que puguin ser un llast.



CÒMIC

56. Tamara Drewe. Posy Simmonds. Salamandra Graphic. Traducció de Regina López. 136 pàg. 22 euros. Irònic i malèvol, aquest còmic ens transporta a l'Anglaterra actual amb aquest recull de les historietes publicades originàriament a les pàgines de The Guardian. La protagonista és la periodista de la premsa sensacionalista Tamara Drewe.

57. 8 hores. El Noi del Sucre i la vaga de La Canadenca. Alfons López i Pepe Gálvez, Pagès Editors, 100 pàg. 16. euros. El lleidatà Salvador Seguí arriba a la Barcelona convulsa de principis del segle XX coneguda com la Rosa de Foc. Aquest còmic històric, que inaugura el segell gràfic de Pagès, recorre aquells anys de plom i fum i s'endinsa en la biografia del Noi del Sucre.

58. Regreso al Edén. Paco Roca. Astiberri. 176 pàg. 18 euros. Pocs lectors de còmic quedaran, a aquestes alçades, que no coneguin l'obra de Paco Roca. En aquesta ocasió, l'autor valencià torna a fer un exercici d'exquisida memòria per reivindicar les penúries que van viure les famílies treballadores durant els anys de la postguerra.

59. Los Vengadores: La Visión y la Bruja Escarlata. Bill Mantlo, Steve Englehart, Don Heck i Rick Leonardi. Panini Comics. 136 pàg. 17 euros. Amb l'èxit esclatant de la seva adaptació televisiva encara ben viu, aquest còmic recull les primeres aventures en solitari protagonitzades per aquesta improbable parella de superherois.

60. Justin. Nadar i J. Frey. Astiberri, 200 pàg. 23 euros. Aquesta parella d'autors tornen al còmic històric després de l'èxit d'El cineasta amb aquesta trama d'amor entre dos joves, el Renée i el Justin, en plena II Guerra Mundial a França. L'ocupació alemanya, però, obliga els homes joves a anar a fer de mà d'obra al territori dels invasors.