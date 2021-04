«M'encantaria que Chloé Zhao guanyés l'Oscar a la millor direcció» «La danesa ‘Otra ronda' és millor que algunes de la categoria general» «La meva travessa és més feta amb el cor que no pas amb el cap»

Mireia Noguera (Sant Fruitós, 1992) ha dirigit els curts Centrifugado i Nunca te dejé sola i les sèries Comando Squad i La Treintena. Aquesta és la seva aposta de cara a diumenge:

Millor pel·lícula: Nomadland, de C. Zhao.

Millor direcció: m'encantaria que l'Oscar fos per a Chloé Zhao, per Nomadland. Si no, David Fincher, per Mank, seria el comodí.

Millor actor protagonista: m'arrisco amb Anthony Hopkins per El padre. Però en aquesta categoria tinc força dubtes, i pel fet que Chadwick Boseman sigui mort, a part del brillant treball a La madre del blues, és força probable que l'Acadèmia li concedeixi l'estatueta.

Millor actriu protagonista: seria bonic que guanyés Viola Davis per La madre del blues, però crec que guanyarà Frances McDormand per Nomaland.

Millor actor de repartiment: Daniel Kaluuya per Judas y el mesías negro.

Millor actriu de repartiment: crec que quedarà entre Olivia Colman per El padre o Youn Yuh-jung per Minari. Historia de mi familia.

Pel·lícula de parla no anglesa: Otra ronda.

Jordi González, el gerent dels Multicinemes Bages Centre de Manresa, fa una tria amb fonaments de causa, ja que veu cinema a dojo.

Millor pel·lícula: Nomadland. Potser no és la millor, però en aquests temps és una alenada d'aire fresc i de llibertat molt necessària.

Millor direcció: Chloé Zhao. Dirigeix, produeix, escriu i munta la seva pel·lícula, el resultat és impecable en totes les àrees.

Millor actor protagonista: Chadwick Boseman. Considero que és el millor, i la seva sobtada desaparició hi afegeix dosi d'homenatge.

Millor actriu protagonista: Carey Mulligan. No guanyarà, però seria un premi merescut per a un film incòmode, però necessària.

Actor de repartiment: Daniel Kaluuya. El personatge potent i el tour de force amb Lakeith Stanfield, també nominat, s'ho mereixen.

Millor actriu de repartiment: Olivia Colman. S'ha parlat molt de Hopkins, però el seu personatge, i els seus silencis, l'arriben a eclipsar.

Pel·lícula de parla no anglesa: Otra ronda. És una de les millors pel·lícules de l'any; molt millor que algunes de la categoria general.

? Isabel Casanova (Manresa,1976) treballa en la fotografia empresarial, de reproducció artística i arquitectònica i d'interiorisme i també en els vídeos corporatius. Va debutar en el curtmetratge amb Un cadàver al riu, un thriller rodat en part a Regió7. El seu treball Salir del agua ha estat seleccionat en 15 festivals. Ha signat altres curts, també de temàtica LGTBI, com The End i Sex Shop i té en cartera Los años que me quedan. De cara a fer la seva travessa per als Oscars, reconeix que «he fet una llista que no és tant de cap com de cor. Així que podem dir que les seleccions que he fet són les meves preferències». La seva llista és la següent:

Millor pel·lícula: Nomadland.

Direcció: Chloé Zhao per Nomadland.

Guió: Emeral Fennel per Una joven prometedora.

Millor actor protagonista: Gary Oldman per Mank.

Millor actriu protagonista: Viola Davis per La madre del blues.

Fotografia: Mank.

Pel·lícula de parla no anglesa: Otra ronda.