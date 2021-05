El poeta Antonio Colinas (La Bañeza, Lleó, 1946) ha estat el guanyador de la segona edició del Premi Especial de Poesia de la Fundació Jesús Serra, un guardó que vol reconèixer la trajectòria de l'obra poètica d'un escriptor o una escriptora. Amb una dotació de 5.000 euros, aquest Premi Especial es va crear l'any passat en el marc del Concurs de Poesia de la Fundació Jesús Serra, una iniciativa amb més d'una dècada de recorregut impulsant el gènere poètic. Així, el poeta ha estat premiat a proposta del jurat del certamen, format per les escriptores Elena Medel i Andrea Valbuena i els escriptors Carlos Zanón, David Castillo i Ricardo Fernández Aguilà, per "l'excel·lent qualitat del conjunt de la seva obra poètica".

Colinas és poeta, narrador, assagista i traductor. A més de Premi Nacional de Literatura i del Reina Sofía de Poesía Iberoamericana, la seva obra ha tingut un notable reconeixement a Itàlia, on el 2019 va rebre el Premi Dante Alighieri.

El jurat ha destacat "la trajectòria d'un dels poetes més originals i, al seu torn, tradicionals de la poesia peninsular, que destaca tant en la forma com en l'intimisme".

XIV Concurs de Poesia

L'anunci del guanyador del Premi Especial de Poesia coincideix amb el tancament de la convocatòria del XIV Concurs de Poesia, una iniciativa que premia la creació d'un poema i que permet la participació d'autors de totes les franges d'edat, tant en llengua castellana com catalana. Amb un total de 1.255 obres procedents de 32 països, aquesta edició ha assolit la màxima participació de la seva història. El certamen consta de tres categories: la categoria A, a partir de 18 anys, amb una dotació de 2.500 euros; la categoria B, de 14 a 17 anys, amb una dotació de 1.500 euros, i la categoria C, de 10 a 13 anys, amb una dotació de 800 euros. Cal destacar que s'han duplicat els registres en les categories B i C, mentre que la categoria A continua sent la més freqüentada i representa el 75% del total de la participació.

El nom dels guanyadors de les tres categories per a cadascuna de les dues llengües es donarà a conèixer el mes de juny. Es poden seguir totes les novetats del Concurs als perfils de xarxes socials de la Fundació Jesús Serra a través de l'etiqueta #ConcursoPoesíaFJS o al web.