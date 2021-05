Manresa homenatja demà 6 deportats més als camps nazis, que ja arriben a 35

Just abans de la pandèmia, l'historiador Jordi Pons, membre de l'Associació Memòria i Història, afegia a la recerca de deportats manresans als camps nazis el nom de Felip Díez Sada, un mestre i pintor nascut a Terrer, a la província de Saragossa, regidor de Cultura i Sanitat en el primer Consell Municipal de Manresa i resident al carrer Talamanca quan l'agost del 1937 es mobilitza la seva lleva. Díez Sada, deportat a Mauthausen, es convertia, així, en el trentè manresà que vivia l'horror nazi i ja es preveia que la propera Stolpersteine, la vint-i-cinquena a la ciutat, seria la seva. Era el gener del 2020, just abans de la pandèmia.

En aquest temps, Pons va continuar la recerca engegada el 2015 sobre els manresans deportats al camps de concentració nazis i va tenir com a aliat l'historiador de l'Amical de Mauthausen Juan Manuel Calvo, terrassenc d'origen aragonès, que ja l'havia posat sobre la pista ferma de Díez Sada -un nom que ja recollia la web de memoria.cat dedicada als mestres manresans de la República- i també de la resta de nous deportats. Com explica Pons, «Calvo ens va fer saber que en els seus treballs sobre la deportació apareixien cinc noms més que tenien el seu darrer domicili a Manresa». Eren Antoni Cano Martínez, Julià Commes Claros, Antoni Meca Sánchez i Bonifaci Servitja Barnaus.

Tocava «comprovar padrons municipals i buscar documentació a arxius alemanys i francesos», apunta Pons. El resultat? A dia d'avui se sap que almenys 35 manresans van ser deportats als camps nazis; d'aquests, 19 hi van perdre la vida. I, demà, aquests sis nous deportats coneguts recentment seran homenatjats. Quatre d'ells -Antoni Cano Martínez, Julià Commes Claros, Felip Díez Sada i Antoni Meca Sán-chez- amb les llambordes Stolpersteine, creades per l'alemany Gunter Demnig, que es col·locaran davant dels domicilis on vivien en esclatar la guerra civil, tots quatre en el Centre Històric. A Bonifaci Servitja Barnaus, també alliberat de Mauthausen, se l'homenatjarà properament també amb una Stolpersteine a Sant Salvador de Guardiola. El darrer deportat a qui es recordarà demà serà Joan Lladó Mas, nascut a Manresa però resident a prop de Calaf quan la guerra, que va morir a Ravensbrück tres dies abans de l'alliberament de camp.

Acte central a l'Espai 1522

La col·locació de les plaques tindrà la presència de familiars dels deportats que s'han pogut localitzar (Lladó i Meca) i d'alumnes dels instituts de secundària Pius Font i Quer, Lacetània i Lluís de Peguera que participen del Projecte Manresa-Mauthausen. L'acte central es farà a 2/4 de 12 del matí, a l'Espai 1522, presidit per la directora general de Memòria Democràtica, Gemma Domènech, el director del Memorial Democràtic, Jordi Font, i l'alcalde de Manresa, Marc Aloy. Pons hi explicarà les biografies dels deportats, que avui ja es poden consultar a memoria.cat.