Després d’una edició marcada per la pandèmia, la 24 Fira Mediterrània de Manresa, que se celebrarà del 14 al 17 d’octubre, es planteja, com ahir va explicar el seu director artístic, Jordi Fosas, com un certamen de «transició» amb l’objectiu de «recuperar tots els espais possibles» però «difícilment» amb «els espectacles multitudinaris».

Ahir, el certamen presentava els projectes que formen part del nou Obrador d’arrel, un programa pensat per donar suport als artistes i a les produccions que exploren la cultura popular des d’una vessant contemporània i que és la continuació, potenciada, del laboratori de creació que impulsa la fira de fa anys.

La posada de llarg d’aquest nou programa té la col·laboració de 23 entitats, empreses i institucions en la coproducció dels muntatges amb un clar objectiu: crear un circuit d’exhibició arreu del país. La presentació es va fer ahir a l’obrador de Mosaics Martí, on els artesans mosaistes treballen amb les tècniques del segle XIX però amb estètica contemporània. Una filosofia que té el mateix «ADN de la fira», apuntava Fosas, un certamen que uneix la tradició i la contemporaneïtat.

L’Obrador, subratllava ahir Fosas, es concep en tres nivells: «acompanyar els artistes en tot el procés; crear xarxa amb altres festivals, equipaments i fires i fomentar maridatges entre creadors contemporanis i el teixit associatiu». Així, en la propera fira, de l’Obrador es podran veure 14 espectacles entre els quals, Trencadís, de l’Orquestra de Músiques d’Arrel de Catalunya (OMAC), que inaugurarà el certamen. L’Obrador ja treballa en 5 propostes més, de l’àmbit de l’associacionisme, per a la fira del 2022.

La imatge gràfica manté la «continuïtat» de l’any passat, i la torna a signar l’estudi de disseny i fotografia manresà Kocori, amb Anna Brugués al capdavant. El «joc de mirades» té com a protagonistes Adrià Grandia (música); Sònia Serra, de l’Esbart Manresà (arts escèniques), i dues castelleres de la Colla Tirallongues (cultura popular).