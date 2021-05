La 9a edició de l'Estival de Jazz, que se celebrarà del 10 al 19 de juny, oferirà sis propostes musicals en diferents espais de la ciutat d'Igualada. Un dels trets distintius del festival és oferir una producció pròpia amb la proposta 'La Carta Blanca a...', que enguany es proposa a la pianista i compositora Clara Lai. El projecte es presentarà en un concert el dissabte 19 de juny al Teatre de l'Aurora. Del resultat se n'edita un disc gràcies a la col·laboració amb la discogràfica Underpool Music. Les altres propostes que es podran veure seran les de Inhumankind, Bop Col·lective, Lucia Fumero Trio i la presentació en societat de la Big Band de la Jove Orquestra Simfònica de l'Anoia (JOSA). També es projectarà el film 'Miles Ahead'.

A causa de la covid-19, l'edició del 2020 de l'Estival de Jazz va traslladar-se a la tardor. Enguany, però, el festival retorna a les seves dates habituals i se celebrarà entre el 10 i el 19 de juny amb les mesures restrictives per combatre la covid-19. Aquest dimecres s'ha donat a conèixer el cartell i la programació del festival, que comptarà amb sis activitats que tindran lloc en diferents espais de la ciutat. Un dels organitzadors, Roger Tarragó, ha explicat que totes les entrades s'hauran de reservar prèviament a través de la web del festival per complir amb les restriccions sanitàries.

El certamen arrencarà el dijous 10 de juny amb la projecció de la pel·lícula 'Miles Ahead' al pati de l'Ateneu Igualadí, que parla de la vida del músic Miles Davis. L'endemà, el divendres 11, tindrà lloc el primer concert del festival, que anirà a càrrec del grup Inhumankind. Un dels organitzadors, Albert Cirera, ha explicat que es tracta d'una formació que fusiona el jazz amb el metal i el rock dur: "És una proposta bastant especial".

El dissabte 12 de juny serà el torn de Bop Col·lective, que actuaran als jardins del Fortí de Sant Magí, un espai que s'obre per primer cop a la ciutat. Segons Cirera, serà un "concert increïble de jazz tradicional". El divendres 18 de juny hi haurà el concert de Lucia Fumero Trio, "un trio de jazz folklòric". L'endemà, es farà la presentació en societat de la recent creada Big Band de la Jove Orquestra Simfònica de l'Anoia (JOSA). Faran un assaig obert de presentació al pati del Museu de la Pell.

Finalment, el dissabte 18 de juny al vespre arribarà un dels plats forts del certamen, la carta blanca a Clara Lai. Es tracta d'una pianista i compositora d'Osca establerta a Barcelona a la qual se li donarà plena llibertat per crear un projecte propi, que s'enregistrarà i en sortirà un disc. Segons ha explicat Tarragó, es tracta d'una "producció exclusiva del festival que, d'altra manera, no hagués sortit mai a la llum". El festival tria algun músic que creuen que té talent: "mirem com està el panorama jazzístic i llancem al proposta", relata Tarragó. La idea és escollir algú que encara no tingui cap disc al mercat.