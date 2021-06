L’Ajuntament de Moià i el col·lectiu d’artistes catalans nascut a la capital moianesa, Ex Abrupto, han unit esforços i recursos amb l’objectiu de convertir el Festival Ex Abrupto en un dels festivals de referència a Catalunya d’art contemporani. En aquesta sisena edició del Festival, que es durà a terme el dissabte 10 de juliol, l’Ajuntament de Moià ha passat al capdavant de l’organització i ha encarregat a la Ex Abrupto la direcció artística, cosa que ha permès fer un pas endavant i professionalitzar aquest col·lectiu d’artistes locals. El treball conjunt entre l’Ajuntament i el col·lectiu ha permès que en un sol dia s’arribin a reunir a Moià 43 propostes artístiques entre les quals trobem 15 instal·lacions artístiques, 4 concerts, 2 performances, 1 trobada improbable, 18 parades d’autoedició i 3 DJs.

El Festival Ex Abrupto, concebut com una proposta artística feta a mida i per ser exhibida a Moià, exposa a espais no formals de la capital moianesa les diverses disciplines del més pur art contemporani. Juntament amb això, el Festival treballa conjuntament amb les entitats locals i, de forma directa, amb els veïns i veïnes del municipi i, en aquest sentit, els veïns i veïnes del carrer Sant Sebastià cedeixen les seves cases, moltes d’elles datades del segle XVIII, per convertir-les en espais de creació per a artistes com ara Anneke Necro i Sade, que presentaran la seva peça audiovisual amb Mantis Lab; TAKK dirigit per la Mireia Luzárraga i Alejandro Muiño, que exposaran les seves pròpies instal·lacions vistoses; Àlex Doménech, que presentarà Skin, el seu viatge fotogràfic per territoris geogràfics, polítics i religiosos per evidenciar que la llibertat d’expressió es veu atrapada en un refugi construït a la força; o Gerard Mas, escultor català que mostrarà la seva famosa escultura d’una dona alletant un garrí.

En l’edició d’enguany destaca el concert del músic i compositor Albert Pla que presentarà el seu nou espectacle Os Acordáis, amb la peculiaritat que TAKK dissenyarà i exposarà, hores abans, la butaca que utilitzarà el músic de Sabadell en l’actuació que durà a terme al Parc Municipal (23:00 h). Un altre dels elements més singulars del Festival són les anomenades Trobades Improbables on es fusionen projectes de so experimental amb danses i músiques tradicionals moianeses.

La trobada d’enguany, concebuda per efectuar-se de forma espontània i abrupta, es durà a terme entre Primo Gabbiano & Visual PAL (17:30 h - Experimental Grau) i els bastoners i les puntaires de Moià. Aquestes Trobades improbables és l’exemple més evident de com el Festival aconsegueix fer participar les diverses entitats del poble i ajuntar, sense haver-se conegut prèviament, artistes del món electrònic experimental, dansaires i músics tradicionals per crear una performance inèdita i irrepetible.

La programació del Festival Ex Abrupto 2021 comptarà també amb un concert únic d’Adriano Galante y Los Sara Fontán (20:30 h - l’Experimental Grau) que servirà d’espai de trobada i intercanvi entre algunes de les cançons del nou repertori d’Adriano en castellà, composicions del duo Fontán Pou i algunes peces preparades entre els tres per a l’ocasió, juntament amb una performance de Las Huecas (13:00 h – Experimental Grau), on mostraran la seva creació escènica des de la pràctica col·lectiva exposat a la precarietat del cos i de les seves circumstàncies i al joc obert dels codis teatrals i el ja tradicional mercat d’autoedició per encabir propostes autogestionades per artistes que treballen al marge del sistema mercantilista de l’art i el comerç (al Parc Municipal).

Finalment, un dels altres elements destacats d’aquesta sisena edició és la presència del tatuador Fucktupose, resident a l'Hospitalet de Llobregat, que tatuarà de franc al públic que hi vulgui la “X” d'Ex Abrupto, un element distintiu i únic del Festival.

Enguany el Festival reivindica la figura del “pollo”

El Festival Ex Abrupto ha triat l’edició 2021 per reivindicar la figura històrica del "Pollo" i la ha convertida en la imatge del festival #ExAbrupto. Amb un aire contemporani que connota un nou simbolisme d'aquest el "Pollo" és el personatge més emblemàtic del folklore moianès.

D'origen medieval, la seva funció principal ha estat obrir pas a les celebracions festives i "posar ordre" a les processons amb la seva arma: una pell de conill plena de palla, embolicada a un pal, que utilitza com a símbol del seu poder i amb la qual dóna pas a les cercaviles i processons. També conegut com el "Pollo matapuces" i vestit amb una dalmàtica amb l'escut de la vila brodat, camals plens de picarols i la cara coberta amb una màscara de tela de sac amb una carota d'aspecte ferotge.