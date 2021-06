Manresa acollirà del 30 de juny al 4 de juliol el quart Campionat Europeu de Màgia, un esdeveniment que la pandèmia va ajornar ara fa un any i que a final de mes reunirà a la capital del Bages 74 concursants d'arreu del continent, entre els quals el solsoní Pere Rafart, i uns 450 assistents que, prèviament, s'han hagut d'inscriure al certamen.Manresa agafa el relleu de Blackpool (Regne Unit), que el va celebrar el 2017. Els mags, provinents d'Espanya, França, Itàlia, Bèlgica, Holanda, Regne Unit, Suïssa, Israel i Rússia (si finalment aconsegueixen el visat per la covid), actuaran, bàsicament, a la Sala Gran del Kursaal (màgia d'escena) i al Teatre Conservatori (màgia de prop, que els assistents podran veure també a través d'una gran pantalla). Els promotors del campionat, May Closa i Xavier Tapias (encarregats també d'organitzar la Nit dels Genis a Manresa), al costat de la regidora de Cultura, Anna Crespo, i els responsables del Kursaal, Jordi Basomba i Joan Morros, han presentat aquest matí al Kursaal un certamen que tindrà una gala oberta al públic, el diumenge 4 de juliol, a les 6 de la tarda, presentada per l'alemany Topas. Les entrades per assistir-hi ja són a la venda a la web del teatre (www.kursaal.cat).

El IV FISM European Championship of Magic és organitzat per GENI (Grup d'Estudi del Nou Il·lusionisme, presidit per May Closa), al costat de la divisió europea de la Federació Internacional de Societats Màgiques (FISM) i el suport de l'equip de Manresa d'Equipaments Escènics. I entre els participants, Miguel Muñoz, actual campió mundial de màgia i la seva germana, Celia Muñoz, la ventríloqua -"un art annex a la màgia", apunta Closas- que va guanyar el programa televisiu Got Talent 2021; Eberhard Riese, el mag alemany de l'escola de Stuttgart "que va revolucionar el món clàssic de la màgia", Dani Daortiz (cartomàgia) -"el successor de de Tamariz"- o les franceses Natalie & Eli (Quick Change).

Els FISM Europeus són uns esdeveniments periòdics que se celebren cada 3 anys i un any abans del Campionat Mundial que inclouen, a part del concurs europeu de màgia que és el gran protagonista, gales màgiques, fira i conferències. Closa i Tapias han explicat que han buscat la col·laboració d'una agència de viatges manresana per buscar allotjaments per als assistents i participants a la ciutat i comarca, a més de contactar amb pàrquings i taxis per als desplaçaments i amb el Gremi d'Hosteleria per als àpats.

Per a Manresa, ha subratllat Jordi Basomba, gerent del Kursaal, la gala oberta al públic és una "oportunitat extraordinària per veure alguns dels millors mags europeus del moment" en un espectacle que, d'una altra manera, "hauria estat impossible contractar".

A final de juny del 2017, Manresa va acollir el 35è Congreso Mágico Nacional que va reunir 600 participants i el febrer del mateix any, durant l'Assemblea de la FISM Europe (Federació Internacional de Societats Màgiques), celebrada a Blackpool es va adjudicar la candidatura presentada per l'Associació Geni per a celebrar el proper Campionat Europeu de Màgia a Manresa, inicialment el 2020 i finalment el 2021 per la pandèmia. El proper serà el 2024 a Rússia, de moment l'única candidatura presentada.