El monestir de les Caputxines del carrer Talamanca de Manresa obrirà, aquest cap de setmana, per primer cop les seves portes al públic a espais habitualment tancats, amb l’objectiu de donar a conèixer la seva història centenària. En el marc de l’exposició Art al claustre, que es pot veure fins al 27 de juny, s’han organitzat unes visites guiades que permetran descobrir alguns dels espais de l’interior del convent manresà, com ara la biblioteca, l’antic pou de la casa natal de la fundadora de l’ordre, la Mare Serafina; l’antic cor, les cel·les o els antics espais de treball de les germanes caputxines, a més del claustre que alberga les pintures de la mostra artística impulsada per l’institut Cal Gravat.

Precisament serà una alumna d’aquest centre educatiu, Alexandra Bal, qui farà de guia en aquest recorregut històric pels interiors del convent caputxí, després de dedicar el seu treball de recerca de final de batxillerat a estudiar a fons la història d’aquest cenobi manresà. Les visites tindran lloc aquest dissabte i diumenge, a les 10.30 i a les 12 h. Com que les places són limitades, caldrà fer inscripció prèvia escrivint a auladarts@icalgravat.net.